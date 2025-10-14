T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/584 Esas

KARAR NO : 2024/651

SANIK : LAITH ALDADA / Ghazı ve Sa'Ida oğlu, 19/04/1997 ÜRDÜN doğumlu. İzzet Paşa Mah. Şen Sok. No:5/2 Şişli/ İSTANBUL adresinde oturur. Yabancı Kimlik No: 99954583394

Silahla Tehdit suçundan yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizin 28/05/2024 gün ve 2023/584 esas ve 2024/651 karar sayılı ilamı ile Silahla tehdit suçundan TCK. nun 106/2-a ve 62. Maddeleri uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ile ilgili HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5271 Sayılı CMK'nın 231/8 Maddesi gereğince, kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere 5 YIL süre ile denetime tabi tutulmasına, denetim süresi boyunca sanığa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına, 5271 Sayılı CMK'nın 231/10 Maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına, 5271 Sayılı CMK'nın 231/11 Maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağının ihtarına, (ihtar edilemedi) karar verilmiş olup verilen karar tüm aramalara rağmen sanık LAITH ALDADA'ya tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 11.10.2025

