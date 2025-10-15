T.C.

ADIYAMAN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/188 Esas 07.10.2025

Konu : ilan

ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize Gaipliğe Karar verilmesi talebi ile açılan davanın açık yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

ADIYAMAN ili, MERKEZ ilçesi, Karapınar mah/köy, 11 Cilt, 30 Aile sıra no, 13 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve REMZİYE oğlu/kızı, 10/08/1978 doğumlu, SERVET GÜNEŞ'in 1999 yılından beri kaybolduğu, bir daha kendisinden bu güne kadar haber alınamadığı ve eve dönmediğinden gaiplik kararı alınmak istenmekle;

Gaipliği istenen SERVET GÜNEŞ'in nerede olduğunu veya ne iş yaptığını bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

GAİP : SERVET GÜNEŞ - 10381493896

ADIYAMAN ili, MERKEZ ilçesi, KARAPINAR mah/köy, 11 Cilt, 30 Aile sıra no, 13 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve REMZİYE oğlu/kızı, 10/08/1978 doğumlu,

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02313430