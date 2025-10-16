İLAN

ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/103 Esas

KARAR NO : 2021/22

Davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar daha önce ilanen tebliğat yapıldığından; DAVALILAR : 1- GÜLSÜM BEKTAŞ Kırmızıtoprak Mah Yıldız Sk No:31ESKİŞEHİR

2- HÜSEYİN YILMAZ Muttalip Beldesi Eskişehir Merkez/ ESKİŞEHİR

3- HÜSNÜ YILMAZ Muttalip Beldesi Eskişehir Merkez/ ESKİŞEHİR

4- ŞAHİN ŞENOL Muttalip Caddesi No:297/A ESKİŞEHİR

Mahkememizden verilen 21/01/2021 tarih, 2019/103 esas ve 2021/22 karar sayılı kararı Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 20/02/2024 tarih, 2023/8221 esas ve 2024/1869 karar sayılı ilamıyla onararak gelmiş olup adı geçenlerin adreslerinde bulunamadığı ve kendilerine ulaşılamamış olup ilanen tebliğine karar verilmekle yukarıda ismi yazılı davalılara Yargıtay ilamının işbu gazetede yayın tarihinden itibaren 10 gün sonra kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

