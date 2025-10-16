T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/257 Esas

İLAN

Davacılar FERİDE YAŞAR, İMMİLEYLA ÖZKILIÇ ile Davalılar GÜLSEREN YAYCILI, MERYEM YILDIRIM, MÜRÜVVET ÖZYILDIZ, MİLİHA ÖZYILDIZ, İSMAİL İMRAN, MURAT ÖZYILDIZ, NECİBE ÖZYILDIZ, SÜREYYA ÖZYILDIZ arasında miras bırakan Hüseyin Özyıldız'ın mal varlığında iken bazı mirasçılarına miras bırakmak amacı ile muvazaalı olarak çocuklarına intikal ettiği taşınmaz malların tapu kayıtlarının iptali ile tekrar Hüseyin Yıldız adına tapuya kayıt ve tesciline, muris muvazaası ile ilgili talebinin kısmenkabulü ya da redde halinde davacıların kanuni miras haklarından kaynaklanan saklı paylarının korunmasını amacıyla belirlenecek terekesi üzerinden tasarruf nisabını aşan tasarruflarının tenkisi ile talep belirsiz alacak niteliğinde olduğundan tenkis hesabı raporundan sonra arttırılmak üzere davacıların saklı paylarından şimdilik toplam 10.000TL'sinin tenkis hesabı tarihinden kanuni faizi ile birlikte lehine tasarruf yapılan davalılardan sabittenkis oranına göre alınarak davacılara verilmesine ve yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talebiyle Mahkememize açılan dava nedeniyle aşağıda açık kimlik bilgileri verilen davalı Mürüvvet Özyıldız, Süreyya Özyıldız ve Murat Özyıldız'ın yapılan tüm aramalara rağmen bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından ve adresi meçhul kaldığından;

Belirlenen 12/02/2026 günü saat 14.05'te tahkikat duruşmasına katılmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK madde 150 hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24.09.2025

DAVALI : MÜRÜVVET ÖZYILDIZ - 27332604096

IĞDIR ili, MERKEZ ilçesi, YAYCI mah/köy, 53 Cilt, 42 Aile sıra no, 45 sırada nüfusa kayıtlı,

HÜSEYİN ve SAMİYE oğlu/kızı, 27/01/1972 dogumlu,

Son Bilinin Adresi :UNTERERLİNSBACH /İSVİÇRE KONFEDERASYONU

DAVALI : SÜREYYA ÖZYILDIZ - 17552929482

IĞDIR ili, MERKEZ ilçesi, YAYCI mah/köy, 53 Cilt, 42 Aile sıra no, 50 sırada nüfusa kayıtlı,

HÜSEYİN ve SAMİYE oğlu/kızı, 30/04/1975 dogumlu,

Son Bilinin Adresi : BAEENSTR. 3 S ERLİNSBACH 5018 ERLİNSBACH /İSVİÇRE KONFEDERASYONU

DAVALI : MURAT ÖZYILDIZ - 25082679098

IĞDIR ili, MERKEZ ilçesi, YAYCI mah/köy, 53 Cilt, 42 Aile sıra no, 53 sırada nüfusa kayıtlı,

HÜSEYİN ve SAMİYE oğlu/kızı, 15/03/1979 dogumlu,

Son Bilinin Adresi : FRIEDHOFSTR. 19, 8590 ROMANSHORN/İSVİÇRE

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02313998