T.C. BALIKESİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ileBalıkesir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının duruşma ara kararı gereğince;

Mahkememiz 17/09/2025 tarihli 1. Nolu duruşma ara kararı ile; davacı idare tarafından resmen yönetilen İffet Taner isimli kişinin açık kimlik bilgilerinin ve adresinin bildirilmesi için TMK'nın 33/2 maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verilmiştir.

"Balıkesir ili, Altıeylül İlçesi, Paşaköy Mahallesi 637 parsel sayılı taşınmazda hissedar malik olan "İffet Taner"' in açık kimlik bilgilerinin, açık adresinin bildirilmesi için ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvuru yapılması gerektiği, aksi halde"İffet Taner"isimli kişinin gaipliğine ve davacı idare tarafından "İffet Taner" isimli kişi adına yatırılan kamulaştırma bedelinin tüm nemasıyla birlikte Hazineye irat olarak kaydına karar verileceği hususu ilgilere tebliğ yerine geçmek üzere 4721 sayılı TMK'nın 33/2 ve 588. maddesi gereğince İLAN OLUNUR."

