İLAN

T.C.

KOCAELİ

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/1000 Esas

DAVALI : GANNA CEBECİ

Davacı SİNAN CEBECİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve mernis adreslerinizin de hasım durumunda olan davacı ile aynı olduğu anlaşıldığındanduruşma gününü bildirir ön incelemetensip tutanağının yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/01/2026 günü saat:11.25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139 m. gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızhususu ön inceleme duruşma gününü bildirir ön inceleme tensip tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/10/20255

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02313813