İLAN

T.C.

KOZAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/432 Esas

DAVALILAR : ŞİNASİ AY- (528.....10 TC Kimlik Numaralı)

Davacı Tuğba Birkaç tarafından davalılar aleyhine açılan Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal) davasında davalı Şinasi AY (528.....10 TC Kimlik Numaralı)'a mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğ edilememiş olduğundan davalı Şinasi Ay yönünden ilan yolu ile tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, Dava dilekçesi ve Tensip Tutanağının HMK'nun 122 ve 129 maddeleri uyarınca tebliğine, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisindedavaya karşı cevaplarınızı veilk itirazlarınızı, delillerinizi mahkememize bildirmeniz aksi haldedava dilekçesinde ileri sürülen vakıalarıntamamını inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ilanen tebliğ olunur.10.10.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314359