T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
YATAĞAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/13 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, BOZÜYÜK Mahalle/Köy, 120 Ada, 12 Parsel, Yatağan İlçesi, BozüyükMahallesi, 120 ada 12 parsel taşınmaz;Tarla niteliğindeolup yüzölçümü 7.068,34 m² dir. Taşınmaz Yatağan İlçe Merkezine 6 km, Bozüyük Mahalle merkezine 850 m mesafededir.
Yüzölçümü : 7.068,34 m2
İmar Durumu :Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2025 tarih 4811 sayılı yazısı ve ekindeki imar durum haritasında; "1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni planında "Kırsal yerleşim alanı dışında Tarım Alanı ve sulama Alanında" kalmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında iş ve işlemelerin yürütülmesi gerekmektedir" denilmiştir.
Kıymeti : 12.807.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
ŞERH:Bakanlar Kurulu kararı gereğince Türkiye kömür işletmeleri kurumu güney ege linyitleri işletmesi ruhsat sahası
içinde kalmamadır. Kamu yararı ve ülke güvenliği açısında yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı aynı hak edinemeyecekleri
alan olarak belirtilmiştir.
BEYAN:3402 Sayılı Kanunun 22.Maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 13:54
15/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314516