T.C.

YATAĞAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 13:54

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, BOZÜYÜK Mahalle/Köy, 120 Ada, 12 Parsel, Yatağan İlçesi, BozüyükMahallesi, 120 ada 12 parsel taşınmaz;Tarla niteliğindeolup yüzölçümü 7.068,34 m² dir. Taşınmaz Yatağan İlçe Merkezine 6 km, Bozüyük Mahalle merkezine 850 m mesafededir.Yüzölçümü : 7.068,34 m2İmar Durumu :Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2025 tarih 4811 sayılı yazısı ve ekindeki imar durum haritasında; "1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni planında "Kırsal yerleşim alanı dışında Tarım Alanı ve sulama Alanında" kalmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında iş ve işlemelerin yürütülmesi gerekmektedir" denilmiştir.Kıymeti : 12.807.800,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:ŞERH:Bakanlar Kurulu kararı gereğince Türkiye kömür işletmeleri kurumu güney ege linyitleri işletmesi ruhsat sahasıiçinde kalmamadır. Kamu yararı ve ülke güvenliği açısında yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendiülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı aynı hak edinemeyeceklerialan olarak belirtilmiştir.BEYAN:3402 Sayılı Kanunun 22.Maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

15/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02314516