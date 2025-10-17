T.C. ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1351 Esas

Davacı Erdem Kırım tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında; Davalı MEVLÜT ŞAHİN(35990074502 TC kimlik numaralı, Sadık Sıtkı ve Safiye oğlu, 02/11/1966 dogumlu,)'in tebligata yarar adresi tüm araştırmalara rağmen Mahkememizce tespit edilemeyip tebligat yapılamadığından, adı geçene dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saatinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Dava dilekçesinde özetle; davacının Safiye Özkurt (TC: 36026073322) un, Garanti Bankası Altınordu Şubesindeki ve diğer bankalardaki vadeli vadesiz mevduat ve döviz hesaplarındaki bakiyenin, elbirliği halindeki mülkiyetten paylı mülkiyete çevrilmesine, ortaklığın giderilmesine, hesaplardaki paranın, miras payı oranında, kendisine ödenmesine karar verilmesini, Tensip zaptında özetle ; 1 aylık kesin süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunacağı, Durusma günü olan 05/11/2025 günü, saat: 10:20'de Ordu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi,tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

