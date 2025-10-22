T.C.

ÇINAR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/52 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Çınar İlçesi, Ballıbaba Mah.

ADA NO:155

PARSEL NO:26 (eski 219)

MALİKİN ADI VE SOYADI: HEDİYE AKAR - 42928027868

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

BELGELERİN ÖZETİ: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 22.05.2017 tarih ve 15/91 sayılı TCDD yönetim kurulu kararı, 14.05.2018 tarih ve 2018/11749 sayılı bakanlar kurulu kararı, HMK., Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri.

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz üzerinde davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarafından itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz, davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yönetilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Çınar şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunulabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2. Maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT: Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7(yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : HEDİYE AKAR - 42928027868

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve NASİFE oğlu/kızı, 07/09/1976 doğumlu,

