Örnek No:55*

T.C.

ERDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mh. 103 Ada, 16 Parsel Yüzölçümü : 1.421,00 m2 Kıymeti : 8.526.300,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mh. 274 Ada, 171 Parsel Yüzölçümü : 2.827,00 m2 Kıymeti : 11.308.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 2. Derece Askeri Yasal Bölgesi İçerisinde Kalmaktadır.3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçesi, Yalı Mh, 274 Ada, 507 Parsel Yüzölçümü : 763,33 m2 Kıymeti : 4.961.465,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 12:16

20/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02318297