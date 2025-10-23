Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:00
T.C.
ERDEK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mh. 103 Ada, 16 Parsel
Yüzölçümü : 1.421,00 m2
Kıymeti : 8.526.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına
tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 10:16
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mh. 274 Ada, 171 Parsel
Yüzölçümü : 2.827,00 m2
Kıymeti : 11.308.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 2. Derece Askeri Yasal Bölgesi İçerisinde Kalmaktadır.3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 11:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçesi, Yalı Mh, 274 Ada, 507 Parsel
Yüzölçümü : 763,33 m2
Kıymeti : 4.961.465,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına
tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 12:16
20/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
