İ L A N

T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/95 Esas

DAVALI : TATİANA GÜNEŞ - 11576243098 -15/03/1964 doğumlu,

Davacı Mustafa Uğur GÜNEŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme duruşma günü: 30/12/2025 günü saat: 09:40'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz," Tarafınıza HMK 139 m uyarınca ön inceleme duruşmasına yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tarafınıza sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, İHTAR OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02318660