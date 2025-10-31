T.C.
2024/205 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/205 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, 0 Ada, 8864 Parsel,
Yüzölçümü : 65 m2 İmar Durumu : Dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 7.191.032,92 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.30/10/2025
