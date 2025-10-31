T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, 0 Ada, 8864 Parsel,Yüzölçümü : 65 m2 İmar Durumu : Dosyasından bakılabilir.Kıymeti : 7.191.032,92 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.30/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02324164