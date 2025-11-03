T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/491 Esas

KARAR NO : 2025/73

C.SAV.ESAS NO : 2022/1332

SANIK : CİHAT OKLA, MUHAMMED ve MEYADA oğlu, 01/01/1987 HALEP doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ TARİHİ : 23/07/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 109/2

VERİLEN CEZA MİKTARI : BERAAT

KARAR TARİHİ : 29/04/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Cihat OKLA hakkında Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (BERAAT) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 22.10.2025

