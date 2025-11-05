İLAN

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/317 Esas

DAVALI : NASER KOOSHKİ- Abdul Ghafoor- Liverpool, United Kingdoom.

Davacı Kolsoom Kuskhkı ile davalı Naser Kooshki arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan yargılamasında; belirlenen 09/01/2026 günü saat: 09:25'da yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ilanen tebliğ olunur.

