T.C.

GEBZE

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/438 Esas 10.12.2025

İ L A N

Davacı Yurdakul Koç (Amil ve Nesibe'den olma 15/12/1955 dogumlu, T.C.Kimlik No: 16********4) tarafından davalı Mümtaz Koç (T.C.Kimlik No:16********0 Fikri ve Neziye'den olma 13/04/1958 doğumlu) karşı TMK 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davası açılmış olup davacı tarafça boşanmalarına karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

İş bu dava dilekçesinin aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalının adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK'nun 122. ve 127.maddeleri gereğince cevap verme süresinin iki hafta olduğu, HMK'nun 128.maddesi gereğince cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve cevap dilekçesinin HMK.'nun 129/1.maddesinde sayılan hususları kapsaması ile 121.maddesinde sayılan ek ve açıklamaları içermesi gerektiği" ihtarı ile;

Duruşma gün ve saatinin 30/04/2026 günü saat 09:55 olduğu ve;

"HMK 139.md. gereği sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi ve gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE,dilekçelerinizde belirtilen ancak sunulmayan belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi için açıklamayı yapmanız,aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ve "HMK'nun 147.maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte tahkikat duruşmasının yapılacağı, hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunucağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tahkikat duruşması sona erdiğinde sözlü yargılama duruşması olacağından; HMK 186. maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız aksi takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur" ihtarı ve iş bu ilanın ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

DAVALI: MÜMTAZ KOÇ-T.C.Kimlik No:16******340

FİKRİ ve NEZİYE oğlu 13/04/1958 doğumlu,

