T.C.

BAKIRKÖY

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.28918535-2024/5-Ceza Dava Dosyası 22.12.2025

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 24.11.2025 tarih, 2024/5 Esas, 2025/599 Karar sayılı ilamı ile Hasan ve Şennur oğlu, 04.04.1997 Bağcılar doğumlu MUHAMMET HASAN ÇAKMAK hakkında Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan TCK'nun 179/3 maddesi delaletiyle 179/2, 62/1, CMK'nun 251/3, TCK'nun 53 ve 58 maddeleri uyarınca neticeten 1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Verilen bu kararlar sanığın yokluğunda verilmiş olup sanığın mernis adresinin cezaevi adresi olduğu ve halen bulunduğu yer adresi tespit edilemediğinden;

İş bu hüküm özetlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02367401