İLAN

ESKİŞEHİR 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/98 Esas

KARAR NO : 2025/791

Mahkememiz 2025/98 Esas sayılı dosyası karara çıkmış olup, dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar gönderilmiş ancak muhatabın adreste bulunmaması ve güncel mernis adresi olmaması nedeniyle ilgili kişiye teslim edilemediğinden, iletilen tebligat yapılamamıştır bu nedenle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/01/2026

HÜKÜM: (Ayrıntısı ve Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere)

1- Davanın kabulü ile AFYONKARAHİSAR İli, EMİRDAĞ İlçesi, UMRANİYE Köyü/mah. Cilt 98, hane 95'de nüfusa kayıtlı, İDRİS ve RESMİYE'den olma, 03/10/1975 doğumlu 18655261240 davacı KADRİYE ÇALIŞKAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı İSMAİL ve SENİYE'den olma 03/01/1971 doğumlu davalı 18673260676 ERCAN ÇALIŞKAN'ın TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacı kadın için mahkememizin 11/09/2054 tarihli ara kararı ile belirlenen aylık 2500 TL tedbir nafakasının karar tarihi itibariyle 1500 TL artırılarak 4000TL olarak devamına, kararın kesinleşmesinden itibaren bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Boşanmaya sebep olaylarda karşılıklı kusur durumları ve ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınarak, boşanmak ile davacı kadının beklenen ve mevcut menfaatleri zarara uğradığı anlaşılmakla, 100.000,00 TL maddi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Boşanmaya sebep olaylarda kişilik hakları saldırıya uğradığı ve bundan elem ve acı duyduğu anlaşılan davacı kadının lehine uğradığı elem ve acının tazmini açısından 100.000,00 TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Dosyada adli yardım talebi kabul edildiğinden ve dava açılırken harç yatırılmadığından yatırılması gerekli 615,40 TL başvurma harcı ve 615,40 TL peşin harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

6-Dosya adli yardımlı olduğundan ve masraflar suç üstü ödeneğinden karşılandığından 2.940,00 TL posta, tebligat giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

7-Karar kesinleştiğinde ( 5490 s. NHK' nun 55/1. maddesi gereğince ) mahkeme yazı işleri müdürünce yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme karar örneklerinin kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİNE,

Dair, tarafların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde, mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02376582