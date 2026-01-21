T.C.

İZMİR

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/124 Esas 12.01.2026

İLAN

Davacı , MUSTAFA ZAFER AKYILDIZ ile Davalılar , AYNUR VURMAZ, EMİNE AKDEMİR'a Vesayeten OSMAN AKDEMİR, HACER KÖKDOĞAN, RAKİBE AKYILDIZ, REMZİ ÇAKMAK AKYILDIZ, RUSTEM RIZA AKYILDIZ, SEVİM KALPAKOĞLU, ZEHRA AKYILDIZ, ZEYNEP ERDEM arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafça bildirilen dava dilekçesindeki TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada mernis sisteminde adresinizin bulunmadığı, yurtdışı adresine tebligat yapılamadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla başka bir adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 12/03/2026 günü saat 11:40'da duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02385404