T.C.

BAKIRKÖY

13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2023/2554 Esas

İLAN

Mahkememizin 2023/2554 Esas sayılı dosyasında, adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi 1 ALL RODIN EPİNAY S SEİNE 93800 PARİS FRANSA olan davalı SUNA KUŞTUL'a davacı tarafından aleyhine açılan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizin 17/07/2025 tarihli 4.celsesinde keşif ara kararı kurulduğu görüldü.

Mahkememiz tarafından dava konusu mecurda keşif icra edilerek 03/11/2025 tarihli bilirkişi raporu düzenlendiği, bilirkişi raporunu özetle; " Dava dosyasında mevcut tapu kaydına göre: Davaya konu İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi 11926 parsel numaradaki 6 No'lu bağımsız bölümün, 4.200.000,00-TL olduğu, 7 numaralı bağımsız bölümün 4.000.000,00-TL olduğu, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi 11927 parsel 3 No'lu bağımsız bölümün 3.000.000,00-TL olduğu, taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla ile giderilebileceği yönünde görüş ve kanaatine varılmıştır." şeklinde rapor sunulmuştur.

Bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın 07/05/2026 günü saat 10:40'a bırakıldığı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

