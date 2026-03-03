İ L A N

T.C

ÇORUM

İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/158 ESAS

DAVALI: HAYDER HAMEED ASSI ASSI

Rasmıyah Hashım ve Hammed Assı oğlu,

10/12/1968 doğumlu, Yabancı Kimlik no:99104510188

Davacı , EBUBEKİR BULAT ile Davalı , HAYDER HAMEED ASSI ASSI arasında mahkememizde görülmekte olan Takibin Taliki Veya İptali davası nedeniyle;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için dava dilekçesinin ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmekle;

15/03/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle; davacı Ebubekir Bulat vekilinin Müvekkilinin borçlusu bulunduğu 2018/57457 esas sayılı"Kambiyo Senetlerine Özgü" takip dosyası üzerinden müvekkilinin maaş ve ücretleri üzerine 14/01/2019 tarihinde haciz konulduğunu, haczin alacaklı tarafın 08.01.2019 tarihli haciz talebi üzerine uygulandığını, bu hali ile 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuş olduğunu, uygulanan maaş ve ücret haczinin de düşmüş olduğunu, bu nedenlerle müvekkili hakkında yürütülen takip dosyası üzerinden icranın geri bırakılmasına, maaş ve ücretleri üzerindeki haczin kaldırılmasına ve yargılama giderinin ile avukatlık ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu nedenle 09/06/2026 günü saat 10:15'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 03/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02413468