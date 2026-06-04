İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI :2023/233 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/320-2014/918 E.K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Yeni Mah. 820 ada 42 parsel sayılı taşınmazın 1 ihale tarihi:15/09/2026- 2 ihale tarihi 19/10/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/233 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "Im Weihergarten 2 b Pfaffen-Schwabenheim/Almanya" olan, Fahri ve Müjgan oğlu, 27/04/1969 doğumlu,38344325664 TC Kimlik numaralı LEVENT ERBAŞ - "Brıghton 8TH STR. Brooklyn/ ABD" olan, Hayrullah ve Türkan oğlu, 29/07/1976 doğumlu, 45919067034 TC Kimlik numaralı CEYHAN AKTÜRK'E

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 03/06/2026