T.C.

KONYA

7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/35 Esas 14.05.2026

İ L A N

T.C. KONYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/35 Esas

DAVALI : 1-Emin Tevfik GÜREŞÇİ

2- Rumeyda GÜREŞÇİ

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 15/10/2026 Günü Saat 09:35

Ortaklığın Giderilmesi Davasının yapılan yargılamasında;

Deventer Başkonsolosluğuna yazılan müzekkerenin adresinizin tespit edilemediği gerekçesi ile bila ikmal dönmesi sebebiyle adresinize ulaşılamamış olup; duruşma günü bildirir tebligat yapılamamıştır. Bu nedenlerle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DuruşmaGünü: 15/10/2026 günü saat 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmiş olup, aksi takdirde dilekçe vermekten, delil bildirmekten ve tüm bu belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

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