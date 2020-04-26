Fırtına Deresi’nde zabıtadan köpek kurtarma operasyonu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi’ne düşerek derenin ortasında mahsur kalan köpeği belediye zabıta görevlisi kurtardı.Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi’ne düşen ve dere ortasındaki kaya parçasında mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar belediyeyi arayarak haber verdi. Fırtına Deresi ortasında mahsur kalan ve titreyen bir köpek olduğu ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Belediye zabıta personeli Akif Yılmaz, dere ortasındaki köpeği ürkütmeden yaklaşıp, kucaklayarak karaya çıkarmayı başardı. Bitkin vaziyetteki köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.