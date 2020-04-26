Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Rize Haberleri Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi

’de sıra dışı doğum günü sürprizi

’de koronavirüsle mücadelede görevli olan doktora, arkadaşları tarafından kiralanan yük asansörü ile doğum günü pastası gönderildi.Rize’de Kovid-19 salgınıyla mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli olan Doç. Dr. Ayhan Kanat’ın doğum gününü kutlamak isteyen arkadaşları, kiraladıkları yük asansörü ile Kanat’a sürpriz yaptı.55 yaşına giren Kanat için yük asansörünün kabini maytap ve balonlarla süslendi. Kanat’ı arayarak balkona çıkmasını isteyen arkadaşları, o esnada yük asansörünü binanın 3. katına gönderdi.Ailesiyle birlikte balkona çıkan Kanat, doğum günü

Giriş Tarihi: 26.4.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 18:00 ABONE OL
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi
Rize’de koronavirüsle mücadelede görevli olan doktora, arkadaşları tarafından kiralanan yük asansörü ile doğum günü pastası gönderildi.
Rize’de Kovid-19 salgınıyla mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli olan Doç. Dr. Ayhan Kanat’ın doğum gününü kutlamak isteyen arkadaşları, kiraladıkları yük asansörü ile Kanat’a sürpriz yaptı.
55 yaşına giren Kanat için yük asansörünün kabini maytap ve balonlarla süslendi. Kanat’ı arayarak balkona çıkmasını isteyen arkadaşları, o esnada yük asansörünü binanın 3. katına gönderdi.
Ailesiyle birlikte balkona çıkan Kanat, doğum günü pastasını alarak, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA