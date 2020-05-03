Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Rize Haberleri Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu

’nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası olan 3 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs bu sabah ölü olarak bulundu. Şahsın işlediği cinayetler sonrası intihar ettiği düşünülüyor.Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışma 4 ölümle sonuçlandı. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile amcasının oğlu Hasan Dalyanoğlu arasında çıkan tartışmada, Hasan Dalyanoğlu muhtar akrabası Osman Dalyanoğlu ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile diğer bir akrabası Şerife Dalyanoğlu’na silahla ateş etti

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 15:30 ABONE OL
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu
Rize’nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası olan 3 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs bu sabah ölü olarak bulundu. Şahsın işlediği cinayetler sonrası intihar ettiği düşünülüyor.
Pazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışma 4 ölümle sonuçlandı. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile amcasının oğlu Hasan Dalyanoğlu arasında çıkan tartışmada, Hasan Dalyanoğlu muhtar akrabası Osman Dalyanoğlu ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile diğer bir akrabası Şerife Dalyanoğlu’na silahla ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50) olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna kurşunlar isabet eden Şerife Dalyanoğlu da Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dalyanoğlu, dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan zanlı Hasan Dalyanoğlu’nun ise bugün öğle saatlerinde Dalyanoğlu Mezarlığı mevkiinde cansız bedeni bulundu. Ölen 3 kişi için mezar yeri kazan şahıs, yerde yatan birisini gördü. Şahsın yanına gittiğinde ise yerde cansız yatan kişinin olayın zanlısı Hasan Dalyanoğlu olduğu ortaya çıktı. Dalyanoğlu’nun işlediği cinayetler sonrasında pişman olarak intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren şahıs ölü olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA