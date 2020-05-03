Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Rize Haberleri Rize’de ki silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

’de ki silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

’nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar ve eşi akrabaları tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda yaralanan Şerife Dalyanoğlu da hayatını kaybetti.Pazar ilçesinde arazı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında çıkan tartışmada, H.D. silah ile olay yerinde bulunan muhtar ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50

Giriş Tarihi: 3.5.2020 04:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 04:45 ABONE OL
Rize’de ki silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi
Rize’nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar ve eşi akrabaları tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda yaralanan Şerife Dalyanoğlu da hayatını kaybetti.

Pazar ilçesinde arazı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında çıkan tartışmada, H.D. silah ile olay yerinde bulunan muhtar ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50) olay yerinde hayatını kaybederken vücuduna kurşunlar isabet eden Şerife Dalyanoğlu da Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Dalyanoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan olay sonrası kaçan zanlı H.D.’yi arama çalışmaları ise sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’de ki silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA