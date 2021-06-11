Bulaşıkları makineye koymadan önce suda geçirmeyin! Nedeni sizi çok şaşırtacak…

Kolay bir kullanma yöntemine sahip olan bulaşık makinesini çalıştırırken sıklıkla yaptığımız birkaç hata bulunuyor. Yerleştirme biçiminden su tasarrufuna kadar geniş bir alanda en doğru yöntemleri kullanmak için ipuçlarını sizler için derledik. İşte bulaşık makinesi kullanırken yaptığımız 7 hata.

BULAŞIKLARI MAKİNEYE KOYMADAN ÖN YIKAMADAN GEÇİRMEK

Bulaşıklarınızı önceden durulamak, özellikle son 5 yılda bir bulaşık makinesi satın aldıysanız, onları temizlemenin en etkili yolu değil. Çünkü artık yeni nesil bulaşık makineleri, kir sensörüyle birlikte gelebiliyor. Yani bulaşıklarınızın çok kirli olmadığına karar verirse, daha kısa bir döngü kullanıyor. Aynı zamanda çok daha fazla su ve elektrik tüketir. Aslında bir araştırma, bulaşıklarımızın yıkanmasının 8-27 galon su israf edebileceğini söylüyor.

50 DERECENİN ALTINDAKİ ISI SEVİYESİ

Yalnızca sıcak su borusuna bağlanan bulaşık makineleri, düzgün şekilde temizleme işlemini tamamlayamayabilir. Yerleşik bir ısı yükselticiniz yoksa, bulaşık makinesine giren düşük su sıcaklığı sorun olabilir. Her şeyin en temiz biçimde makineden çıkmasını sağlamak için suyunuzun yeterince ısındığından emin olun.

MUSLUKLARINIZDAN YETERİNCE SICAK SU AKMIYOR

Bulaşık makinenizin musluklarınızdan doğrudan sıcak su çekebilmesi çok daha verimli bir yöntemdir. Örneğin; kışın soğuk havalarda direk sıcak suyu kullanabilmesi büyük bir tasarruf sağlar. Çünkü ortalama bir bulaşık makinesinin suyu 1 derece ısıtması, 2 dakika sürer.

BÜYÜK PARÇALAR PÜSKÜRTME SİSTEMİNİ ENGELLEYEBİLİR

Rafın çoğuna büyük parçalar yerleştirildiğinde, bunlar yukarıdaki öğelerin düzgün bir şekilde temizlenmesini engeller. Bunun yerine, bulaşıklarınızın hijyenik olarak temizlendiğinden emin olmak için daha büyük parçaları elde yıkamak daha iyi olabilir

LASTİK CONTALARI TEMİZLEMEMEK

Bulaşık makinesinde bulunan contalar, kauçuk yapısı nedeniyle nemli kalan yerlerden ve kirli eşyalardan zamanla bakterileri toplar. Bu birikmeyi önlemek için her birkaç ayda bir eski bir diş fırçası ve sabunlu suyla temizlemek doğru bir işlem.

PARLATICI KULLANMAMAK

Bulaşıklar, ıslak ve su lekeleri ile çıkıyorsa, parlatıcı en kolay çözümdür. Suyun yüzey gerilimini azaltacak ve damlacıkların leke oluşturmasını ve bırakmasını engelleyecek olan bu parlatıcı, aynı zamanda bulaşıkların çabuk kurumasına yardımcı olur. Böylece bir ton kurutma işlemi ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

KİR SEVİYELERİNİN KARIŞTIRILMASI

Çok kirli bulaşıklar ve az kirli bulaşıkları birlikte yıkamak, makinenizin daha fazla performans sarf etmesine neden olabilir. Bu nedenle az kirli bulaşıklar ve çok kirli bulaşıkları gruplayarak yıkayabilirsiniz. Bunun için makinedeki yük seviyesi ayarlarını da kullanabilir, böylece tasarruflu bir kullanım sağlayabilirsiniz.