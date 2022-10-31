Araştırma: Aile ortamında yaşlanma olumlu



"Oradaki ortam gereği yemek yerken, şöyle yorumladık, hatta bunu yemekler diyete uygun olsa da sonuçta ortam içerisinde duygusal paylaşımlarla hep bir arada yemek yemeyle, belki aile ortamındaki beslenme stillerindeki farklılıklar bunu etkilemiş olabilir. Aile içinde olmak o duygusal paylaşımlarla daha etkili olmuş olabilir, diye düşünüyorum. Bilişsel fonksiyonlar açısından baktığımızda, kişinin duyu organlarıyla birtakım uyaranları bol miktarda alması gerekiyor. Kişi toplumda yaşadığı zaman çevreden, aileden, toplumdan, topluma daha çok katılarak olumlu uyaran aldığı için bilişsel fonksiyonlarına yönelik olumlu geliştirme fırsatı bulmuş olacak. Huzurevinde aldığı uyaran sayısının az olması, bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkilemiş olabilir."



'TOPLUMDA YAŞAMAK OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK'

Bireylerin ailesel destekle günlük yaşam aktivitelerini devam ettirerek topluma katılmasının bilişsel ve beslenme açısından olumlu etkiler doğuracağını ifade eden Doç. Dr. Çoban, "Aslında evde yaşayan bireyin topluma katılarak, ailesel desteklerle toplumdaki günlük yaşam aktivelerini devam ettirerek topluma katılması, onu hem bilişsel açıdan hem beslenme açısından olumlu yönde etkileyecektir. Önemli olan noktanın yaşlı bireylerin yerinde, evinde sosyal destekleriyle beraber yaşaması gerektiğini söyleyebilirim. Kurumda beslenme gereklilik olabilir, bu noktada ne yapılabilir? Toplumda buna mecbur kalabiliyoruz. Sosyal destek kaynaklarının onlara ziyaretlerle, onlara sevgi, ilgi ve onların yalnızlık duygusunun azalmasına katkı sağlayacak şekilde huzurevindeki bireylere destek vermeliyiz. Hem aile bireyleri hem de toplum olarak bu desteği esirgemememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.