Bu yaz bambaşka olacak! Çocuklarla bunu yapın: "Daha az ekran..."





"DAHA FAZLA FİZİKSEL AKTİVİTE"

Çocukların sadece psikolojik değil fiziksel açıdan da desteklenmesi gerektiğini belirten Psikolog Canyurt, bu istikamette eğer ekran bağımlılığı varsa, bu bağımlılıktan onu çıkartmak için daha zevkli bir fiziksel aktiviteyle çocukları harekete teşvik ederek ekran süresini kısaltıp, fizyolojik sağlığına katkıda bulunabileceğini anlattı. Spor kursları ve aileyle yapılacak düzenli yürüyüşlerin hem sosyal hem de fiziksel aktivite alanlarını geliştireceğini söyledi. Bir araştırmaya göre mutlu çocukların ekran izleme sürelerinin mutsuz çocuklara göre daha az olduğunu aktaran Psikolog Canyurt, spor ve fiziksel aktivitenin hafif düzeydeki bir antidepresana eşdeğer olduğunun tıp dünyasında kabul edildiğini dile getirdi.





"AİLE OYUNLARI, AKRABA ZİYARETLERİ SOSYAL BAĞLAR İÇİN ÖNEMLİ"

Gelişim çağındaki çocuklarda sosyal bağların da öneminden bahseden Psikolog Canyurt, şunları anlattı;

"İleri yaşlarda insanlarla nasıl bağ kuracaklarını, nasıl bir iletişim şekli oluşturacaklarını, nasıl yardım isteyeceklerini tam da bu aşamada öğrenecekler. Bu yüzden bu yaşlarda en doğru şekilde prova yapmaları çok önemli. Aile ile oynanacak oyunlar, akraba ziyaretleri veya akranlarıyla irtibata geçebilecekleri kurslar veya her türlü sosyal aktivite çok verimli olacaktır. Özellikle sosyal becerilerini destekleyen bir diğer taraf ise kitap, tiyatro ve filmler olacaktır. Çünkü buradaki bazı karakterlerle gerçek hayatta hiç karşılamayacak olabilirler, fakat onları anlayabilmek ve duygusal açıdan ne hissettiklerini kavramak için harika bir alternatif olacaktır. Kısacası okudukları, izledikleri ya da katıldıkları tiyatro karakterleri hakkında konuşarak çocuklarımızın bağ kurma, empati yeteneklerini destekleriz."