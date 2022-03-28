Ebeveynler dikkat! Çocuğunuzda bu 3 belirti varsa…

Çocuklarda zeka gelişimini destekleyen besinler

Yumurta: Çok zengin bir protein deposu olarak yumurta, çocukların beyin gelişimini destekler. Öğrenme yeteneklerini arttırdığı gibi içeriğinde bulunan A,D ve B12 hafızalarının güçlenmesini sağlarken konstrasyonlarını arttırır.

Balık: Çocukların zeka gelişimi üzerine yapılan araştırmalarla da belirlendiği üzere haftada en az bir defa balık yiyen çocukların yemeyenlere oranla hem daha zeki oldukları hem de daha iyi uyudukları kanıtlanmıştır. İçeriğinde bulunan D vitamini ve Omega-3 sayesinde yararları saymakla bitmeyen ton balığı, somon ve sardalya gibi balıklar, çocuklarınızın beslenme alışkanlığının bir parçası olmalı.

Kuruyemişler: Hamilelik sürecinde annenin yedikleri dahil olmak üzere çocuğun tükettiği tüm sert kabuklu kuruyemişler zeka gelişimini destekliyor. Protein, vitamin ve mineral kaynağı olan kuruyemişler, çocuklar tarafından sağlıklı atıştırmalıklar olarak da tüketilebilir.

Yoğurt: Beyin sağlığını ve gelişimini destekleyen yoğurt çocuğunuzun bilişsel kabiliyetinin artmasına da katkıda bulunur. Yoğurdun içerisinde bolca bulunan iyot, çocukların gelişimi için temel gereksinimlerinin başında bulunur. Yapılan araştırmalar iyot eksikliğinin çocuklarda bilişsel bozukluğa yol açabileceğini kanıtlamıştır.