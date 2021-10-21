O sözlere dikkat! Çocuklarınızı sizden uzaklaştıracak davranışlar

Bazen, "Günün nasıldı?" gibi basit bir soru bile çocuğunuzun etrafınızda olmak istememesine veya sizinle vakit geçirmek istememesine neden olabilir. Bu nedenle ebeveynler zaman zaman çocuklarının yerine geçmeli ve onlardan gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu görmelidir. Önemli olan çocuğunuzla nasıl bir iletişim kurduğunuz ve aslında “günün nasıldı” sorusunu sorarken onlara neler hissettirdiğinizi fark etmektir. Bunun gibi sorduğunuz sorular, onların sorularına verdiğiniz tepkiler veya gün içerisindeki birlikte geçirdiğiniz vakitler sırasında kurduğunuz iletişim, çocuğunuzla aranızda bir duvar örebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:52

Çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz vakit sırasında farkında olmadan onların sizden uzaklaşmasına neden olacak davranışlar sergileyebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki, çocuklar, dünyayla kurdukları bağ konusunda sizden daha tecrübesizler ve sizin için oldukça sıradan olan bir durum, onlar için kırıcı, korkutucu veya uzaklaştırıcı olabilir. Bu nedenle sizler için çocuğunuzla kuracağınız bağ sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç davranışı derledik. İşte yapmamanız gerekenler...

RUH HALİNİZİN ÇOCUĞUNUZLA OLAN İLİŞKİNİZİ ETKİLEMESİNE İZİN VERİYORSUNUZ Bu durum, duygularınızı çocuklarınızdan saklamanız gerektiği anlamına gelmez, ancak onları nasıl yönettiğinize dikkat etmeli ve stresli zamanlarla daha iyi başa çıkmanın yollarını bulmaya çalışmalısınız. Çocukların nasıl hissettiğimizi anlayamayacak kadar küçük olduklarını düşünsek de, ebeveynlerin ruh hallerine karşı çok hassas olabilirler. Devam eden stres, sizden yapmanızı istedikleri herhangi bir şeye şiddetli bir tepki vermenize neden olabilir ve bu da gelecekte size gelmekten kaçınmalarına neden olabilir. Kendinize zaman ayırmak ve daha iyi bir kafa boşluğuna girmek , çocuklarınıza ihtiyaç duydukları duygusal desteği sağlamanıza yardımcı olabilir.

ÖNEMLİ BİR ŞEY SÖYLEMEYE ÇALIŞIRKEN DİKKAT ETMEMEK, KENDİLERİNİ DAHA AZ DEĞERLİ HİSSETMELERİNE NEDEN OLABİLİR. Çocuklar her zaman konuşma havasında değildir. Ama size geldiklerinde, tüm dikkatinize ihtiyaçları var. Aksi takdirde, bir öncelik olmadıklarını ve sizin için önemli olmadıklarını düşünürler ve bu da gelecekte duygularını bastırmalarına neden olabilir. Bu nedenle, çocuğunuz size söylemek istediği önemli bir şeyle geldiğinde, yaptığınız şeyi bırakın, onunla göz teması kurun ve sohbete tam olarak katılın.

SORUNLARI HAKKINDA ONLARI ISRARLA SORGULAMAK KENDİLERİNİ DAHA KÖTÜ HİSSETMELERİNE NEDEN OLABİLİR. Çocuğunuza sürekli olarak onu neyin rahatsız ettiğini sormak, onu rahatsız edebilir ve sorunlarını tek başına çözmek istemesine neden olabilir. Hepimiz stresle farklı şekillerde başa çıkıyoruz ve çocuklarımız da bunun bir istisnası değil. Bu nedenle, çocuğunuzu size istemediği bir şeyi söylemeye zorlamak yerine, daha az doğrudan, onun konuşmasını sağlayacak sorular sormaya çalışın.

ÇOCUĞUNUZUN SORUNLARINI CİDDİYE ALMAMAK Duyguları veya tepkileri size aptalca gelse bile çocuğunuzu ciddiye alın. Kendilerini içinde bulundukları durum hakkında alay etmek yerine, sorunla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olmak için kendi deneyimlerinizi veya anılarınızı paylaşın. ÇOCUĞUNUZUN SİZE İTİRAF ETTİĞİ BİR ŞEYİ BAŞKALARINA ANLATMAK Çocuğunuzun size güvenerek söylediği bir şeyi arkadaşlarınıza veya ailenize söylemek, onların sizden sır saklamasına neden olabilir. Çocuğunuzun duygularını tanımalı ve fazla paylaşmamaya çalışmalısınız, çünkü bu onların duygularını incitebilir ve onları endişelendirebilir.

ÖNCE GÜNLERİNİ SORUN Küçük çocuklar bunalınca olgunluk gösteremezler. Bu nedenle, günlerinin nasıl geçtiği konusunda size kendilerini açmalarını sağlamanın en iyi yolu, streslerini gidermeleri için bir dakika kadar zaman vermektir ve onlar size kendiliğinden gelirler. Size açılmazlarsa, onlara günleriyle ilgili kesin sorular sormayı deneyebilirsiniz, örneğin, öğretmenin çizimlerini beğenip beğenmediğini veya okulda onları kimin güldürdüğünü sormak gibi.