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Uzmanlar açıklıyor: Mutlu bir çocuk yetiştirmenin formülü burada! Eğer ona bunu verirseniz...

Her ebeveynin isteklerinden biri çocuğunun mutlu olmasıdır. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Peki iyi bir çocuk yetiştirmek için neler yapmalıyız? İletişim becelerilerini, sosyal etkileşimlerini ve kişilik gelişimini etkileyecek en önemli faktörü sizler için araştırdık! Uzmanlar bunu kesin olarak yapmanızı öneriyor…

Giriş Tarihi: 13.09.2022 10:00
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Uzmanlar açıklıyor: Mutlu bir çocuk yetiştirmenin formülü burada! Eğer ona bunu verirseniz...

Yapılan araştırmalarda, hayvanlarla iletişimin çocuklarda stres hormonu seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Uzmanlar, köpek sahipliğinin çocuklara sorumluluk ve sosyal etkileşim hakkında bilgi vermeye de yardımcı olabileceğini söylüyor. Gelin bunun nasıl olduğuna birlikte bir bakalım.


STRES SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalar, çocuklarda eğitimli bir köpek ve profesyonel bakıcı ile 20 dakika geçirdikten önce ve sonra stres düzeylerini inceledi. Seanslar dört hafta boyunca haftada iki kez yapıldı. Sonuçlar, köpeklerle vakit geçirmeyen bir kontrol grubu ve bunun yerine meditasyon yapan bir grupla karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, evcil hayvanlarla vakit geçiren çocukların, etkileşimlerinden sonra kontrol veya meditasyon grubuna göre önemli ölçüde daha düşük kortizol (stres hormonu) seviyeleri gösterdiğini söyledi. Hem normal eğitim hem de özel eğitime ihtiyaç duyan okullarda durum böyleydi. Özellikle okul çocuklarında stres seviyelerini başarılı bir şekilde azaltabileceğini söylediler.

Çocukları sağlıklı ve iyi huylu köpeklere maruz bırakmanın stresi azaltan başka faydalarıda;

  • Olumlu, sadık ve koşulsuz sevgi ve bağlantı (yani aidiyet duygusu).
  • Bakım vermeyle ilgili, kendine güven ve güvenli bir benlik duygusu oluşturabilecek önemli dersler.
  • Stres ve endişeden uzaklaşma sağlayarak, benliğin dışına odaklanmanın bir yolu.
  • Sosyal becerilerde artış ve davranış mücadelelerinde azalma.
  • Çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan bir güvenlik duygusu.
  • Bir hayvanı okşayarak veya tutarak duyusal ve sinir sistemi uyarımı ve düzenlemesi.

EVCİL HAYVAN SAHİPLENMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AİLE BAĞIMLILIĞI

Sosyalleşme, eğitim ve egzersiz, bir köpeğin iyiliği için önemlidir. Uzmanlar taahhüdün aileye bir köpek getirmeden önce düşünülmesi gerektiğini söyledi.

ÇOCUKTAN FARKI YOK

Köpeğinizin hangi veterinere gideceğini ve yiyecek maliyetini, veteriner ziyaretlerini ve olası beklenmeyen tıbbi maliyetleri düşünün.Bu taahhütlerin üstesinden gelebileceğini düşünüyorsan, harika. Aileniz bir köpeğin çok büyük bir bağlılık olduğuna karar verirse, daha küçük bir evcil hayvan dikkate alınabilir diye ekliyor.

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