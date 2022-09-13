Uzmanlar açıklıyor: Mutlu bir çocuk yetiştirmenin formülü burada! Eğer ona bunu verirseniz...

Yapılan araştırmalarda, hayvanlarla iletişimin çocuklarda stres hormonu seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Uzmanlar, köpek sahipliğinin çocuklara sorumluluk ve sosyal etkileşim hakkında bilgi vermeye de yardımcı olabileceğini söylüyor. Gelin bunun nasıl olduğuna birlikte bir bakalım.

STRES SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalar, çocuklarda eğitimli bir köpek ve profesyonel bakıcı ile 20 dakika geçirdikten önce ve sonra stres düzeylerini inceledi. Seanslar dört hafta boyunca haftada iki kez yapıldı. Sonuçlar, köpeklerle vakit geçirmeyen bir kontrol grubu ve bunun yerine meditasyon yapan bir grupla karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, evcil hayvanlarla vakit geçiren çocukların, etkileşimlerinden sonra kontrol veya meditasyon grubuna göre önemli ölçüde daha düşük kortizol (stres hormonu) seviyeleri gösterdiğini söyledi. Hem normal eğitim hem de özel eğitime ihtiyaç duyan okullarda durum böyleydi. Özellikle okul çocuklarında stres seviyelerini başarılı bir şekilde azaltabileceğini söylediler.

Çocukları sağlıklı ve iyi huylu köpeklere maruz bırakmanın stresi azaltan başka faydalarıda;