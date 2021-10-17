Yeni ebeveynler için çocuk yetiştirmenin adımları farklı: Artık ödül ve ceza yok!

Ebeveynlik hiçbir zaman kolay olmadı. Ne eski zamanlarda ne de şimdi çocuk yetiştirmenin sihirli formülleri yoktu. Ebeveynler her gün hayal edilemez zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Aslında çocuk yetiştirmek kendinizi de büyütmekle ilgilidir. Bir çocuk kontrolden çıktığında, çetişkinler harekete geçmek zorunda kalır, ancak çoğu zaman ne yapacaklarını tam olarak bilemezler. Ancak uzmanlar, ceza ve ödül kullanarak eğitim vermenin zararlı olduğunu söylüyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.10.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 16:44

Ödül ve cezaya dayalı eğitimin neden geçmişte kaldığını ve çocukların daha iyi birer yetişkin olmaları için pozitif eğitimin faydalarının neler olduğu ile ilgili birkaç ipucuna ihtiyaç var. Bu nedenle eğitim sürecinin çocuklarda nasıl bir etkiye sahip olduğunun farkında olmak da önemlidir. İşte o önemli adımlar...

ÖDÜL VE CEZANIN MODASI GEÇTİ "Bütün sebzelerini ye, yoksa tatlı yiyemezsin" gibi cümleler, birkaç on yıl öncesine kadar tüm evlerde ortak bir kural gibi görünüyordu. İlk bakışta ödül ve ceza birbirinden tamamen farklı iki kavram gibi görünse de aslında aynı madalyonun iki yüzüdür. Her ikisi de sadece çocuğun davranışına odaklanan dışsal bir dürtüdür ve çoğu insanın kişilik gelişimi üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkisini fark etmeden yalnızca ana sonucu gördüğü ani bir etkiye sahip olma eğilimindedir. Neyse ki, bir araştırmaya göre, çocuklara karşı bu kadar manipülatif bir tutum gerçekten de uzun süredir norm olsa da, küçüklerin eğitimleri konusundaki farkındalık yıllar içinde çok yavaş arttı. Günümüzde ebeveynler, çocuklarını yetiştirmek için bu tür teknikleri kullanmama eğilimindedir.

HİÇBİR EBEVEYNİN İSTEMEDİĞİ YAN ETKİLER Pediatri ve ergenlik uzmanı ve Arjantin Pediatri Derneği (SAP) üyesi Dr. Angela Nakab, yaptığı bir çalışmada çocuğun kişiliğinin ebeveynleri ve çevresi (okul, geniş aile, arkadaşlar, vs.) ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle ceza, bir yetiştirme şekli olarak ideal değildir, çünkü sorunlu durumlarla doğru şekilde yüzleşmek yerine, çocuklarda boyun eğdirme fikri güçlenerek aşağıdakilere neden olur: Kötü davranışlar değişmez.

Çocuk neyin yanlış olduğunu bilmediği için kaygı yaşar.

Düşük benlik saygısı sorunları oluşur.

Olumlu düşünceler yerine olumsuz düşünceler pekiştirilir.

Çocuklar ve ebeveynler arasındaki ilişkide yıpranmalar meydana gelir

HER ŞEYİN TEMELİ OLARAK POZİTİF EĞİTİM Olumlu eğitim, olumlu duyguları vurgular. Bu durum, öğrenmeyi teşvik etmek için kişiselleştirilmiş motivasyonun yanı sıra pratik karakter özelliklerine odaklandığı anlamına gelir. Bu nedenle, yalnızca iyi bir şey elde etmenin getirdiği "ödüllere" bakmak yapılacak en iyi şey değildir. Bunun yerine, pozitif eğitim, çocuğa, onlara duyduğunuz sevginin koşulsuz olduğunu göstermeyi amaçlar. Bu nedenle, duygularını göstermek ve çocuğun kendini ifade etmesine izin vermek, sağlıklı bir sevgi gösterisidir. "Başardıklarından çok memnunum" veya "Başarmış olman harika" gibi ifadeler, maddi ödüllerden daha motive edicidir. Dr. Angela Nakab'a göre bu gerçekten olumlu bir pekiştirme olarak daha etkilidir.

CEZA VEYA ÖDÜL OLMADAN EĞİTİMİN FAYDALARI Olumlu eğitimin 5 temel noktasına göre , davranışları için cezalandırılmayan veya ödüllendirilmeyen çocukların ileride çok daha olumlu bir gelişim gösterdikleri anlaşıldı: Daha hızlı öğrenirler çünkü olumluluk yoluyla çocuğun kendisi veya dünyası hakkında ne düşündüğü, hissettiği ve karar verdiği de dikkate alınır.

Çocuklar, kendilerine daha sağlıklı bir benlik saygısı duygusu sağlayan daha fazla güven geliştirirler.

İyi işleri teşvik etme konusunda daha fazla memnuniyet ve heyecan gösterirler.

İşbirliği duygusu güçlenir.

Yaşam için temel sosyal beceriler geliştirilir.

Ebeveynler, ebeveynlikleri hakkında daha iyi hissedebilirler.