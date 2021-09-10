2021’in son 4 ayı nasıl geçecek? Dr. Astrolog Şenay Devi 5 Kasım tarihi için uyardı!

Geçtiğimiz 2020 yılında ilk kez pandemiyi deneyimlemiştik. Bu yıl da ne yazık ki Covid-19'u geride bırakamadık. Peki önümüzdeki 4 ayı nasıl geçireceğiz? Gökyüzü enerjileri bizlere neler söylüyor? Dr. Astrolog Şenay Devi, merak edilen sorunları detaylı bir şekilde cevapladı.

2021'in son çeyreğinde ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor?

Bu 4 ay öncelikle dünya liderleri, ünlü isimler, sanatçılarla ilgili pek çok gelişmeye, şaşırtıcı olaylara tanıklık edeceğimiz olaylarla karşı karşıya olacağız. Sudan gelecek zararlar, doğa olayları bu 4 ay boyunca yine dünya genelinde ve ülkemizde etkili olabilir. Farklı virüslerin ortaya çıkması, dünya genelinde kapanmalar söz konusu. Tıpta son derece olumlu gelişmeler olabilir. Eğitim sektörüyle ilgili köklü ve kalıcı değişimler yaşamamız mümkün.

Peki bizleri iyi şeyler beklemiyor mu, bireysel olarak neler yapabiliriz?

İçinden geçtiğimiz bu zorlu sınavda daha duyarlı olmalıyız. Başkalarını ötekileştirmeden yaşam hakkına saygılı olduğumuz bilincini kavramamız gerektiği noktasında gökyüzü bizleri uyarıyor. Bireysel olarak iyi ve kötünün savaşında, Mayıs ayından beri yaşadığımız bireysel, toplumsal noktada iyilerin kazanmaya başlayacağı, haksızlık yapanların cezasını bulduğuna şahit olacağımız zamanlar geliyor.

Doğada ve toplumda ne gibi enerjiler mevcut?



Dünya genelinde ve ülkemizde adalet kavramı, toprağın önemi, haksızlık ettiğimiz doğanın ne kadar faydalı olduğunun bilincine erişeceğiz. İnsanın ne kadar çaresiz olduğunun uyanışına geçeceğiz. İnsanlığın uyanışı, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinden artık arınmaya başlayacağız. Öz değerlerinden uzaklaşmayanlar bu dönemin belirleyicisi olacak.

Son aylarda tüm dünyada karşılaşılan doğal felaketlerin izlerini gökyüzü enerjilerinin bir yansıması olarak değerlendirebilir miyiz?

Kesinlikle. Astroloji çünkü astronomiden yararlanan sosyal bilim dalı. Astrokartografi dediğimiz çalışma prensibiyle ülkelerin haritasında yaşanacak doğa olayları, depremler vb. noktalarda yaşanacak olayları ortaya koyar. Gökyüzü enerjileri özellikle ay ve güneş tutulmaları yüzyıllar boyunca titizlikle incelenmiş, kayıt altına alınmış doğada tezahür eden olaylarla ilgili ilişkileri tespit edilmiştir.

Astrolojiye göre Covid 19 sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Önümüzdeki 4 ayda stresli enerjiler mevcut. 28 Eylül'den sonra risklerin daha yüksek olduğu, farklı virüslerin de insanların üzerinde etkili olacağı enerjiler söz konusu. Bunun yanı sıra sağlıkta farklı tedavi yöntemleri, aşılama ile ilgili konularda soru işaretlerinin cevap bulması gibi olumlu enerjiler de söz konusu. Gökyüzü Kasım 2022'ye kadar pandemiyle ilgili mücadelemizin dünya ve ülke genelinde devam edeceğini gösteriyor.

2021'in son 4 ayında hangi tarihlere dikkat etmeliyiz?



23-24 Eylül'de yılın son Ekinoksu gerçekleşecek. O günlerde gökyüzünün şifa enerjisi gökyüzünü sarıp sarmalarken, bencillikten uzaklaşıp niyet ve isteklerimize özen göstermeliyiz. 5 Kasım ve 7 Aralık tarihleri arasında doğa olaylarıyla ilgili konular, kadın ve çocukları içine alan konularda yaşanacak olumlu gelişmeler dikkat çekici enerjiler olarak yansıyacak.

2021'in sonunda iyi enerji alabileceğimiz tarihler ve gökyüzü hareketleri var mıdır?



4 ay boyunca mottomuz Hz. Mevla'nın söyleminde olduğu gibi bütün kainat birbirine sevgiyle bağlanmış, herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya olmalı. Kendini sevmeyen dünyayı sevemez. Enerjimizi çalan, motivasyonumuzu çalan insanlarla ilişkilerimizi sonlandırmalıyız.

2021'in son çeyreğinin şanslı burçları hangileri?



Boğalar, başaklar, oğlaklar güneş yükselen ya da Ay burcu bu burçta yerleşmiş olanlar; son 9 ayın nimetlerini alabilecekleri, radikal kararlarla hayatlarına yeni başlangıçlar verebilecekleri bir dönemdeler. Koç, Aslan ve Yaylar kim dost kim düşman ayırt edecekleri, onlara yanlış yapan ve yanlışlarının ortağı haline getirilmiş insanların maskelerinin düşmesiyle bitmez dedikleri sahte dostlukları bitirecekler. Özel, iş ve eğitim hayatlarında başarılı adımlar atacaklar.



Yengeçler, Balıklar ve Akrepler tam bir değişim ve dönüşüm içindeler. Kendileri için yapmadıkları fedakarlıkları gündeme alacakları etkilerle karşı karşıya kalacaklar.

İkizler, Terazi ve Boğalar iş hayatlarında risklerden uzak durup gelişime odaklanmaları gereken etkilerle karşı karşıyalar. Ama aşk hayatlarında sürpriz gelişmeler, tam bitti derken yeni başlangıçlar onların aşk hayatının dirilişi anlamına gelecek.

2022, 2021 ile karşılaştırıldığında nasıl bir yıl olacak?



Seçimlerin hayatta ne kadar önemli olduğunu anlayacağımız, yanlış bilgilerden uyanışa geçeceğimiz, keşfedilmiş ama fark edilmemiş pek çok şeyin bilim ile ilgili noktalarda gündeme geleceği, sürekli tüketmeye alıştığımız ilişkileri ve maddiyatı kontrolümüz altına alıp, kaybettiğimiz ruhumuzu içimize dönüp yenileceğimiz bir döngü söz konusu olacak. Özellikle bankalar, dijital parayla ilgili önemli gelişmeler olacak yılın ilk yarısında. 2022'de yapılan hiçbir şeyin yanına kalmadığını, yarına kalıp hesaplaşacağımızı öğreneceğimiz bir döngü olacak.