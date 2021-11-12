2022'nin gündemi belirleniyor! 15-21 Kasım haftalık burç yorumları...

Aralık ayında Ay düğümleri burç değiştiriyor ve önümüzdeki yaklaşık 1,5 yıl boyunca devam edecek olan Boğa Akrep tutulma serisini başlatıyor. Geçen yıldan beri İkizler Yay ekseninde gerçekleşen tutulmalar gündemdeydi. Yani bilgi akışı, konuşmalar, iletişim, ticaret, kanunlar, kurallar, hukuksal konular, kararsızlıklar, kararlarda netleşememe, doğru bildiimizi zannettiğimiz yanlılşar vs.vs. hep gündemdeydi. Artık ikizler yay tutulmalarının sonuncusunu Aralık başındaki Güneş tutulmasıyla kapatıyoruz. 19 Kasımda gerçekleşecek olan Boğa burcundaki Ay tutulması yeni bir serinin başlangıcını getiriyor. Yeni bir sayfa açılıyor bu çok önemli olacak çünkü Kova burcunda hareket eden Satürn 2022 yılı boyunca tutulmalara sert açılar yapacak. Peki burcunuz bu durumlardan nasıl etkilenecek?

KOÇ ve YÜKSELEN KOÇLAR: Hem Ay tutulması hem de Mars Uranüs karşıtlığı sizin para evinizi tetikliyor. Ve önümüzdeki yaklaşık 1,5 yılda gerçekleşecek tüm tutulmalar da bu evinizi etkileyecek. Yani parayla, harcamayla, borçla ilgili konular krizler, bitişler, yeni başlangıçlar odak noktanız olacak. Özellikle Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter dik açısı kendinize, şansınıza aşırı güven duymanıza ve aşırı riskli yatırımlara neden olabilir. Harcama konularında abartıya kaçmamaya dikkat edin. Bu dönemde Arkadaşlarınızla birlikte yeni iş kurma ya da para kazanma yolları düşünüyor olabilirsiniz ancak Düşüncesizce, aceleyle verilmiş kararlardan uzak durun. Çarşamba günü gerçekleşecek o

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR: Çok çok önemli bir süreç başlıyor sizin için. Sert beklenmedik, ani gelişmeler sizi bekliyor. Bir anda evlenip, bir anda boşanabilir, bir anda işi bırakıp bir anda yeni işe başlayabilir, bir anda ev alıp satabilir, yani bir anda hayatınızla ilgili çok köklü değişimler yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter karesi kendinize aşırı güven duyup kariyer hayatınızda riskli, abartılı adımlar atmanıza neden olabilir. Bu dönemde ortaklı bir iş yapmayı istiyorsanız 2 kere düşünün. Büyüme isteğinizi frenlemelisiniz. Özellikle Çarşamba günü gerçekleşecek olan mars Uranüs karşıtlığı eşiniz ya da ortaklarınızla ilişkinizi gerecektir.





İKİZLER YÜKSELEN İKİZLER: Son haftalarda olduğu gibi bu hafta da iş hayatınız, birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızla ilgili konular gündeminizde. Güneş Jüpiter dik açısı yurt dışı bağlantılı konuları iş yaşamınıza çekebilir. Ancak fazla kendine güvenle atacağınız adımlar ve abartılı büyüme arzunuz size zarar verecektir. Yanınızda çalışan kişilere de megaloman bir tavır içinde olabilirsiniz. Çarşamba günü Mars Uranüs karşıtlığı sağlık konusuna dikkat çekiyor. Ani bir sağlık problemi ortaya çıkabilir. Kontrollerinizi ihmal etmeyin… İşinizle ilgili ani kararlar almayın işi bırakmak gibi. Bir anda işsiz kalabilirsiniz. Hafta sonundaki Ay tutulması ile birlikte önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalar sizin yine bu hattınızda. Odak noktanız sağlığınız ve işiniz olacak. Bu süreçte arkanızdan iş çevirenleri ya da gizli düşmanlarınızı tespit edebilirsiniz

YENGEÇ-YÜKSELEN YENGEÇLER: Bu hafta da yine aşk hayatınız, çocuklarınız ve spekülatif riskli yatırımlar konusu gündeminizde. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter karesinin etkisiyle Finansal büyüme arzunuz artacak. Ancak Fazla özgüven size zarar getirir, bu isteğinizi frenlemeli ve aşırı riskli adımlar atmaktan uzak durmalısınız. Aşk hayatınız, partneriniz, hobileriniz ve varsa çocuklarınızla ilgili de harcama dengesine dikkat edin. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars Uranüs karşıtlığı kendinizi eğlence hayatına fazla kaptırmanıza neden olabilir. Dengeyi kaçırmayın. Arkadaşlarınızla gerginlikler, hatta başınızı belaya sokacak kavgalar gündeme gelebilir, dikkat. Sinirlerinize hakim olmalısınız aksi takdirde beklenmedik kopuşlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulması ve bundan sonraki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalar da bu evlerinizden gerçekleşecek.

ASLAN-YÜKSELEN ASLANLAR: Diğer sabit burçlarda olduğu gibi siz de hayatınızla ilgili köklü değişimlerin yaşanacağı bir döneme adım atıyorsunuz. Ev, kariyer ve iş yaşamınızla ilgili bitişler ve başlangıçlar, krizler ve yeni yapılanmalar, taşınmalar, ev alıp-satmalar gündeminizde. Pazartesi gerçekleşecek olan güneş Jüpiter karesi eşinizle aileniz arasında kalmanıza neden olabilir. Abartılı bir özgüven içinde olacağınız için yaşadığınız yerden, ebeveynlerinizden ayrılarak farklı bir mekana taşınmaya hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ya da ev almak evde büyük bir tadilata başlamak isteyebilirsiniz. Adım atmadan önce biraz beklemekte fayda var. Boyunuzu aşan bir durumla karılaşabilirsiniz, abartılı harcama gibi. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars Uranüs karşıtlığı bu isteğinizi körükleyecek. özgürleşme arzunuz ani düşünmeden adım atmanıza ve gemileri yakmanıza neden olabilir. Aman dikkat. Aile bireylerinizden birinin sağlık konusu gündeme gelebilir. Hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içindeki tüm tutulmalar sizin yine bu hattınızda olacak.





BAŞAK-YÜKSELEN BAŞAKLAR: Bu haftada yine Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve işinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter dik açısı kendinize abartılı bir özgüvenle bakmanıza neden olabilir. İşinizle ilgili şanslı bir dönemdesiniz ancak boyunuzdan büyük adımlar atma isteğiniz size zarar verebilir. Büyümenin sınırlarını belirlemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere ya da kardeşlerinize megalomanca tavırlar içinde olmanız antipatiye neden olacak ve iletişiminizi bozacaktır. Dikkat. Çünkü Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars Uranüs karşıt açısı iletişiminize dikkat çekiyor. Öfkeli,hatta patavatsızca konuşmalar sert tepkiyle karşılaşabilir. Özellikle ticaret ya da eğitim hayatında olanlar için ani beklenmedik hareketler, sonucunu düşünmeden verilecek kararlar, bitişlere neden olabilir. Özellikle trafikte kazalara ya da olası kavgalara karşı dikkatli olmalısınız. Seyahatlerinizde de sinirlerinizi gerecek ve kızgınlık getirecek durum ve olaylarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalar da sizin eğitim-iletişim, yakın-uzak çevre, ticaret ve yurt dışı bağlantılı konularınızda olacak.

TERAZİ ve YÜKSELEN TERAZİLER: Bu haftada yine para ve aşk konuları gündeminizde. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter karesi ile finansal konularda abartılı risklere çok açık olacaksınız. Şansınıza ve kendinize fazla güvenmeniz kolay para kazanma umutlarınızı artıracak ancak riskli girişimlerden uzak durmanız gerekiyor. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars Uranüs karşıtlığı bir anda kendinizi borç yükü altında bulmanıza neden olabilir. Kredi, borçlar ya da başkalarının kaynaklarında beklenmedik durumlarla karşılaşmak gerginliklere ve olası öke problemlerine neden olabilir. Sakin ve stratejik hareket etmeniz ve sabırlı olmanız gerekiyor. Hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek tüm tutulmalar sizin kazanç ve borç hattınızda olacak. Kasım başında gerçekleşen yeni ayda para kazanma yollarına yönelik attığınız adımların sonuçlarını bu hafta sonu görebilirsiniz.

AKREP-YÜKSELEN AKREPLER: Hayatınızda çok büyük değişimler başlıyor, hazır mısınız? Zaman zaman kriz yaşayacağınız, zorlanacağınız ancak yepyeni bir yapı kurarak ayağa kalkacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bir takım bitişler, sonlar ve yeni başlangıçlar deneyimleyeceksiniz. Bir süredir zaten sezgilerinizle hayatınızı sorgulamaya ve bir değişim sürecinin içine girdiğinizi farketmeye başladığınızı düşünüyorum. Evet Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter dik açısı artık yaşadığınız yerden, ailenizden özgürleşme isteğinizi artırabilir.





YAY-YÜKSELEN YAY: Biliyorum Kasım ayı sizin için biraz zor geçiyor. Endişelere kuşkuya son derece açıksınız. Rüyalarınız karışık olabilir, uykusuzluk çekiyor olabilirsiniz. Bu ay sizin için biraz inziva zamanı. Sezgilerinize güvenip adım atmayı öğreneceğiniz bir dönemdesiniz. Temkinli olun, çok göz önüne çıkmayın. Çünkü Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter dik açısı aldığınız kararlarda aşırıya kaçmanıza, kendinize ve şansınıza fazla güvenerek olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. İletişimde son derece patavatsız ve doğrudan olmanız çevrenizdeki insanları kırabilir. Özellikle Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars Uranüs karşıt açısı iş arkadaşlarınıza karşı öfkeli ve ani kopuşlara neden olacaktır. Lütfen dikkat. Başınızı derde sokacak fevri kontrolsüz eylemlerde bulunmaya son derece yatkınsınız. Aralık başındaki Güneş tutulması hariç, Hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalar sizin yine bu hattınızda. Bu tutulma size artık sezgilerinizi kullanmayı öğretecek. Kim dost kim düşman bunu öğreneceğiniz bir dönem.

OĞLAK YÜKSELEN OĞLAK: Güneş Jüpiter dik açısının etkisiyle sosyal yaşamınız hızlanabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirme ve daha fazla sosyal ortamlarda bulunma isteğiniz abartılı harcamalara neden olabilir. Venüs de sizin burcunuzda hareket ettiği için kılık-kıyafet ya da takı için yapacağınız lüks harcamalar ya da estetik güzellikle ilgili harcamalarda ipin ucunun kaçtığını görebilirsiniz. Dikkat. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars Uranüs karşıt açısı aşk hayatınız ya da varsa çocuklarınızla ilişkinizde öfkeli davranışlara neden olabilir, ilişki kopma noktasına gelebilir. Arkadaş çevrenizde de bol bol kriz deneyimleyebilirsiniz.Hafta sonu gerçekleşecek olan ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek olan tüm tutulmalarda bu hattınızda. Yani arkadaşlar, sosyal çevreniz, aşk hayatınız çocuklarınız, hayattan zevk aldığınız konular, spekülatif yatırımlar ve kariyerinizden gelen kazanç konularında bir takım sonlanmalar ve yeni başlangıçlar gündeminizde.

KOVA-YÜKSELEN KOVA: Hayatınızla ilgili köklü değişimlerin yaşanacağı bir döneme adım atıyorsunuz. Ev, kariyer ve iş yaşamınızla ilgili bitişler ve başlangıçlar, krizler gündeminizde olacak. Pazartesi gerçekleşecek olan Güneş Jüpiter karesi kendinize abartılı bir güven duymanıza neden olacak. Şansınıza yeteneklerinize inanmak büyüme arzunuzu tetikleyecektir. Ancak adım atarken sakin ve temkinli olmak durumundasınız aksi takdirde boyunuzu aşan risklere girebilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars Uranüs karşıt açısı otorite figürleri ve ebeveynlerinize karşı öfkeli fevri çıkışlara neden olabilir. Stratejik olmalı fevri kararlar almadan önce mutlaka 2 kere düşünmelisiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulması ve önümüzdeki 1,5 yıl içinde gerçekleşecek tüm tutulmalar sizin yine bu hattınızda. Kariyerle ilgili konularda Krizler, değişimler, bitişler, , yeni başlangıçlar, aile ve evle ile ilgili konularda köklü değişimler sizi bekliyor. Z

BALIK-YÜKSELEN BALIKLAR: Haftaya eğitimle, seyahatlerle ya da uzak yerlerden alacağınız güzel haberlerle başlıyorsunuz. Bakış açınız çok iyimser, kendinize ve şansınıza çok fazla inanabilirsiniz. Hatta sanki omzunuzda koruyucu bir melek olduğunu ve sizi her türlü zorluklardan kurtardığını düşünebilir bu yüzden de hayata fazla iyimser yaklaşabilirsiniz. Ancak Güneş Jüpiter karesi bu inancın boş çıkmasına da neden olabilir. Rüyalarınız, sezgileriniz çok yüksek, hayal dünyanız çok gelişmiş. Ancak gerçekleştirilmesi zor hayaller içinde kalabilir, hatta uç nokta da kendinizi hayal dünyasına kaptırabilirsiniz, gerçek dünyadan kopmayın ve lütfen ayaklarınız yere bassın. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Mars Uranüs karşıtlığı gerçekleşmesi imkansız hayalleriniz nedeniyle öfkeye kapılmanıza neden olabilir. Zihninizi sakinleştirmek çok zor olacağı için meditasyon yoga gibi zihni sakinleştirecek aktiviteler size çok iyi gelecektir.