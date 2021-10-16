22 Ekim Cuma gününe dikkat! Gökyüzünün iki korkulan gezegeni…

Hemen herkes için farklı etkilere sahip olan bu gökyüzü açısı, yılın en çok dikkat edilmesi gereken dönemlerinden birini oluşturuyor. Sağlıktan ilişkilere, maddi durumdan ruh haline kadar birçok alanda çeşitli etkilere açık olacağınız bu dönemde neler yapmanız gerektiği konusunda ayrıntılı bir yol haritası çizerek olumlu bir hale dönüştürebilirsiniz. İşte o etkiler ve sonuçları…

22 Ekim Cuma gününe dikkat! 18-24 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

Dolunay sizin birinci evinizde gerçekleşecek. Koç burcundaki ay bu hafta sizi duygusal olarak zorlayabilir. Çocuksu bir tavır içinde olabilirsiniz. Egosundan ödün vermeyen dik başlı koçlar bu hafta yıpranabilirler. Baş ağrısı ve ateşli hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız. Vitamin desteği almak yararlı olacaktır.

BOĞA

Dolunay sizin 12. Evinizde gerçekleşiyor. Kendi içinize çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Kendinizden ve gerçeklerden saklanma eğilimde olabilirsiniz. Kontrolünüz dışında gerçekleşen olaylarla savaşmamak önemli. Yorgunluk ve zihinsel gerginlik bu haftanın en önemli konusu.

İKİZLER







Dolunay 11. Evinizde gerçekleşiyor. Bu hafta arkadaşlarınız ve içinde bulunduğunuz sosyal çevreyle kariyerden gelen kazanç konuları gündemde. Sosyal çevre değişikliği gerçekleştirmeniz mümkün. Şans oyunlarında risk almamaya dikkat edin. Korkularınız, travmalarınız bu dönemde ortaya çıkabilir.

YENGEÇ

Dolunay sizin 10. Evinizde gerçekleşiyor. Kariyer ve işiniz için çok zaman harcamanız aile içinde sitemlere neden olabilir. Risk alma konusunda bu hafta dikkatli olmalısınız. Daha fazla sorumluluk alma, kariyerde önemli bir değişim söz konusu olabilir. Bu alandaki sıkıntılarınız aile hayatınıza yansıyabilir.



ASLAN

Dolunay 9. Evinizde gerçekleşiyor. Eğitim ve akademik hayatınızda gelgitler yaşamanız mümkün. Sorumluluk ve detaylar altında çok fazla ezilebilirsiniz. Bu hafta gelecek için yaptığınız planlarda şüpheye düşebilirsiniz. Kendinize zaman ve alan tanımalısınız. Hafta sonu gerçekleşecek olan Mars Plüton dik açısı nedeniyle yanınızda çalışanlara karşı baskıcı olmanız onlardan sert tavırlar görmenize neden olabilir. Dinlenmeye mutlaka vakit ayırmalısınız. Özellikle bağışıklığınızı güçlendirecek diyet ve egzersizler yapmalısınız.



BAŞAK





Dolunay sizin 8. Evinizde gerçekleşiyor. Ortaklıktan elde edilen kazanımlar, ödemeler ve harcamalar konusunda gelgitler yaşayabilirsiniz. Lüks harcamalardan uzak durmalı, kredi kartlarınıza çok yüklenmemelisiniz. Riskli yatırımlardan uzak durmaya dikkat edin. Baskıcı, kıskanç tavırlar size olumsuz olarak geri dönebilir.

TERAZİ

Bu dolunay, sizin 7. Evinizde gerçekleşiyor. Bu hafta ben-sen dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Çözülmemiş konuları sonuca ulaştırabilirsiniz. Fikir ayrılıklarını keskin bir dille ifade etmekten kaçının. İlişki problemlerini çözmek için danışmanlık almaya başlayabilirsiniz. Bekar Terazi burçlarına bu dolunay birliktelik getirebilir. Bu hafta sonu kuşku ve güvensizlik duyabilirsiniz ancak bu tavırlardan uzak durmalısınız.



AKREP

Dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu hafta yoğun detaylı çalışmalar ve sağlık gündem maddeniz olabilir. Yoğun çalışmanız hem bedenen hem zihnen yorulmanıza neden olacaktır. Sağlık konusunda bu hafta endişeleriniz artabilir. Karamsarlığa, depresif düşüncelere yatkın olacağınız bu haftada meditasyon yapıp kendinizi dinlendirebilirsiniz. Aldığınız aşırı sorumluluklar sizi yıpratabilir, dikkatli olmalısınız. Bu hafta birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza ve kardeşlerinize karşı dikkatli olun. Sakinlik ve sükunet sizinle olmalı.

YAY

Dolunay sizin 5. Evinizde gerçekleşiyor. Aşk ya da sosyal hayatınız canlanabilir bu hafta. Eğlenceli keyifli vakit geçirme isteğinizin yoğun olacağınız bir dönemdesiniz. İş ve eğlence dengesini bu hafta kaçırmamaya dikkat edin. Riskli yatırımlara karşı dikkatli olmalısınız. Aşırı harcama konusunda dikkat etmelisiniz. Çocuklarınıza ya da partnerinze karşı kuşkucu tutma girebilirsiniz ancak bu tür tavırlar ilişkilerinizin zedelenmesine neden olabilir.

OĞLAK





Bu dolunay sizin 4. Evinizde gerçekleşiyor. Ev alma, satma, taşında ya da evde tadilat gündeminizde olabilir. Önceden planladığınız bazı şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ebeveynlerinizle yaptığınız tartışmalar hayatınızdaki değişim sürecini hızlandırabilir. Gelecek planlarınız sert muhalefetle karşılaşabilir bu da sizde öfke yaratabilir.



KOVA

İletişimde oldukça tepkisel ve dürtüsel davranabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilere karşı öfkeli çıkışlar yaşayabilirsiniz. Açık sözlü davranarak etrafınızdaki kişileri kırabilirsiniz. Dikkatli olun… Seyahatlerinizde ve yurt dışı bağlantılı konularda beklenmedik aksilikler yaşayabilirsiniz. Bu hafta ani sabırsız çıkışlar trafikte sert karşılık bulabilir. Zihni esnetecek ve sakinleştirecek aktiviteler yapmanız oldukça önemli.

BALIK

Dolunay sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Harcamalarınızı ve borçlarınızı dengelemeniz gerekiyor. Bu ayın Koçtaki etkisiyle abartılı harcamalarda bulunabilirsiniz. Finansal problemlerle yüzleşebilirsiniz. Sabırsız ve aceleci yaklaşımlardan, riskli yatırımlardan kaçınırsanız yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Sabırlı olmak, azimle çaba göstermek sayesinde maddi olanaklarınızı genişletecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.