8 Ağustos’a dikkat! Aslan Yeni Ay'ı başlıyor! İşte etkileri…

Yengeç Mevsimi boyunca kendimizi öz bakıma, ev ve aile meselelerine odaklı davranmamız muhtemeldir. Ancak Aslan Mevsimine geçerken, bu enerji değişir ve daha yaratıcı, cesur ve enerjik bir alana girmemize izin verir. Yengeç Sezonunda kendimize verdiğimiz öz bakım ve beslenme, Aslan'ın cesur Sezonu için şarj edecek bizleri.

Aslan Güneş tarafından yönetilir ve kendimizi ortaya koyma, cesur kararlar verme ve tüm ifademizle yeni başlangıçlar zamanı. Güneş'in önderliğinde kendimizi keşfetmek, denemek ve güvenimizin parlamasına izin verme arzumuz yükselecek.

Aslan Sezonu tam da bunu yapmak için güzel enerjiler sunar ve kendimizi macera ararken, tutkularımızla bağlantı kurarken ve yaratıcı bir şekilde ilham aldığımızı hissedebileceğimiz bir zamandır.

Kendimizi kapana kısılmış ya da kısıtlanmış hissettiğimiz yerde, Güneş Aslan da ilerlerken bize biraz genişleme sunarak, içimizdeki alevi parlamaya, arzularımıza teslim olmaya ve oyun için zaman ayırmaya teşvik ediyor.

8 AĞUSTOS'TA ASLAN YENİ AY'I

Bu portal, yüksek enerji ve titreşimin çok güçlü ve etkili bir zamanıdır ve Spiritüel Güneşimiz olarak kabul edilen yıldız Sirius ile bağlantılıdır. Bu uğurlu günde Yeni Ay'a sahip olmak, etkileri güçlendirir ve süper güçlü bir enerji patlaması getirir.

Aslan Sezonu 2021, iki Kova Dolunayı da beraberinde getiriyor. Bu iki Dolunay, ruhsal büyümeyi beslemeye ve ilham vermeye yardımcı olan bazı değişiklikler getirerek birbirleriyle senkronize olarak çalışacak.

22/23 TEMMUZ- ASLAN SEZONU BAŞLIYOR

Yengeç Mevsiminden Aslan Mevsimine giriyoruz. Aslan bir ateş burcudur ve kendimizi ortaya koymak, yaratıcı projelerde ilerlemek, tutkularımızı körüklemek ve Güneş'in yaratıcı, hayat veren enerjileriyle çalışmak için harika bir zaman.

8 AĞUSTOS - LİONSGATE PORTAL 88 VE ASLAN YENİ AYI

Bu, sezonun en özel günüdür ve Aslan Yeni Ayı ile birlikte Aslan Kapısı Portalının tam aktivasyonunu getirir. Kendiniz ve topluluk için cesur, cesur niyetler belirlemek için kullanabileceğiniz Güçlü Aslan enerjisi bize sunulmaktadır.

ASLAN KAPISI 88 Portalı Sirius'un yükselişi, Güneş Aslan'da ve 88 numerolojisi ile bağlantılıdır. Ruhsal DNA'mızı aktive etmek ve yükseltmek için Güneş ve Sirius'un enerjileriyle çalışabileceğimiz bir zamanı temsil eder.

2021'de 8 Ağustos da Aslan Yeni Ayını getiriyor. Bu Yeni Ay, yüzeye bazı güçlü yeni bilgiler ve anları getirebilir. Uranüs, uyanış ve devrim gezegeni de bu zamanda aktiftir ve dünyamıza bilinçte bir değişim veya belki de bazı hızlı değişiklikler getirir. Bu, tezahür çalışmaları için oldukça etkili bir gün olacaktır.

23 TEMMUZ KOVA DOLUNAYI

Bu, iki Kova Dolunayından ilkidir. Bu Dolunay, Kova burcunun 1. derecesinde, bu burcun tam başlangıç noktasında yer alır. Bu Dolunay altında dikkatimizi çeken şey muhtemelen hikayenin sadece bir parçası çünkü tam resmi görmek için ikinci Kova Dolunayı'nı beklememiz gerekebilir. Ruh Tıbbının Asteroidi Chariklo, bu Dolunayda çok aktiftir ve bu zamanda bir tür şifa yolculuğunda yürümek için yönlendirilebileceğimizi gösterir.

28/29 Temmuz- Jüpiter R Kova Burcunda

Jüpiter 13 Mayıs'ta Balık'a geri döndü ve ardından 20 Haziran'da durağan harekete geçti. Jüpiter şimdi Kova'da R Durağan konumda hareket ediyor, enerjik tadı çok az değiştirecek. Kendimizi topluluğumuza, kendimizi çevrelemeyi seçtiğimiz insanlara, teknolojiyle ilgili projelere veya yeni kendini ifade etme ve özgürlük biçimleri ararken bulabiliriz. Jüpiter Kova burcuna ilk olarak geçen yılın sonunda girdi, bu nedenle kendimizi Aralık 2020-Mayıs 2021 arasında mevcut olan temaları yeniden ziyaret ederken de bulabiliriz.

26 Temmuz - Sirius / Lionsgate Portalı Açılmaya Başlıyor

Sirius, galaksimizdeki en büyük yıldızlardan biridir ve dünyanın her yerinden antik kültürler tarafından saygı duyulmuş ve takip edilmiştir. Sirius, Ruhsal Güneşimiz ve bilincimizi ilerletme ve genişletme potansiyeline sahip yüksek frekanslı bir enerji yıldızı olarak kabul edilir. Son birkaç aydır Sirius gökyüzünde görünmüyordu ama şimdi yavaş yavaş geri dönerek gece gökyüzümüzün en yüksek noktasına doğru yol alıyor. Sirius bir kez daha yükselmeye başladığında, Lionsgate Portal'ın açılışını temsil ediyor.

19 AĞUSTOS - URANÜS R

Uranüs, Jüpiter, Satürn, Chiron, Neptün ve Plüton'a katılarak R Durağan konuma giriyor. Uranüs uyanış gezegenidir. Geri giderken, geçmişte olan şeyler hakkında daha derin ruhsal kavrayışlar alabiliriz. Uranüs şu anda Boğa burcunda geri harekette olduğundan, küresel düzeyde tarım/gıda tedariği, insani yardım çabaları ve teknolojiyle ilgili endüstrilerle ilgili sorunları fark edebiliriz. Uranüs 18 Ocak 2022'de direkt dönüş yapacak.

22 AĞUSTOS KOVA DOLUNAYI

Bu, yılın ikinci Kova Dolunayı ve burcun 29 derecesinde gerçekleşiyor. Bu Dolunay güzel bir enerji taşır ve 23 Temmuz'daki ilk Kova Dolunayında dikkatimize sunulan her şeyi genişletme potansiyeline sahiptir. Bu Dolunayın tatlı enerjisi nedeniyle, ortaya çıkan her şeyin yumuşaması muhtemeldir. Bolluk ve genişleme gezegeni Jüpiter de bu zamanda çok aktiftir ve tüm alanlarda refahın tezahür etmesi için bir güç zamanına işaret eder.

22/23 Ağustos- Başak Mevsimi

Saat diliminize bağlı olarak, 22 veya 23 Ağustos, ateşli Aslan Sezonunun sonunu ve dünyevi Başak Sezonunun başlangıcını getirir.