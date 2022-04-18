Asla sevgili olmamanız gereken 6 burç! Mutlu bir ilişki yaşamak istiyorsanız uzak durun!

Doğum tarihimiz karakterimiz hakkında önemli bilgiler verebilir. Bu bilgiyi göz önüne alarak seçilecek bir hayat arkadaşı ise uzun bir ilişkinin temel anahtarı olabilir. Burçlar hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler bu yazıda sizleri bekliyor.
ASLAN BURCU
Dışarıdan güçlü ve dayanıklı olan aslan burcu, dış görünüşüne de verdiği önemle bilinir. Ancak zaman zaman oldukça bencil davranabilirler. Her zaman kendi isteğinin olması konusunda ısrarcı olan aslan burcu, tüm ilgiyi de kendi üzerinde ister. İlgi çekmek için elinden geleni yapacağı ve sizin geri planda kalmanızı isteyeceği için zamanla çekilmez bir hal alabilirler. Başlarda büyüleyici gibi gelen aslan burcu ile birliktelik, zamanla çok bunaltıcı bir hale dönüşebilir.
İKİZLER BURCU
Çok yönlü ikizler burcu, aynı anda birçok şeyle uğraşmayı sever. Aynı zamanda maceracı ruhları nedeniyle durmadan da bir arayış içerisinde olabilirler. Başta bu durum kulağa heyecan verici gibi gelse de ilerleyen zamanda yorucu bir hal alabilir. Kendisi sakinliği ve dinginliği sevmediğinden sizin de dinlenmenize izin vermezler. İlgisini çok çabuk kaybeden ikizler burcu, hayatındaki her şeyden ve herkesten hızlıca sıkılabilir. Uzun ilişkiler konusunda iyi olmayan ikizler, karşısındakini dinleme konusunda da başarılı değildir.
Dışarıdan çalışkan gibi gözükseler de konu gerçek sorumluluklara geldiğinde tembelleşmeye oldukça meyillidirler. Ev işi yapmak ya da fatura ödemek gibi konular olduğunda her zaman kaçınmak için bir bahaneleri vardır.
AKREP BURCU
Akrep burcu olanlar genelde sadık ve tutkulu olmalarıyla bilinir. Sevdiği zaman gözü başka hiçbir şeyi görmeyen arkepler, detaylara takılması nedeniyle birlikte olunması oldukça güçtür bir burçtur. Baskın karakterleri nedeniyle karşı tarafı kendi istekleri doğrultusunda yönetmeyi severler. Kendisini her zaman dev aynasında gören akrep burcu, hep muhteşem ve kusursuz olduğunu savunur. Bu nedenle karşı tarafı dinlemeyi ve hatalarını görmeyi tamamen reddederler. Birlikte olunması en zor burçların başında gelen akrep burcu, ilişki konusunda en son tercihiniz bile olmamalıdır.
YAY BURCU
Maceracı bir ruha sahip yay burcu, temelde sorumluluklardan kaçma eğiliminde olur. Kendi hayatını kurduktan ve keyifli bir düzene sahip olduktan sonra rahatı yerine gelir. O andan itibaren ise hayatlarında hiçbir şeyin değişmesini istemezler. Her zaman sizden fedakarlık bekleyecek yay burcu, sizin onun hayatınıza uyum sağlamanızı isteyecek ve rahatını bozacak evlilik gibi kararlara asla yanaşmayacaktır.
OĞLAK BURCU
Kendine aşık olan oğlak burcu, genelde kendilerine ihtiyaç duyacak kişileri seçerler. Muhteşem bir kişiliği olduğunu düşündüğü için yaptığı hataları asla kabul etmeyen oğlak, karşı tarafın düşüncelerini de asla önemsemez.
Baskın karakterleri ile karşı tarafı kolayca manipüle edebilir, haksızken haklı olabilirler. Hoşlandığı kişiyle birlikte olmak için iflah olmaz bir romantik gibi davransa da bu sizin ondan hoşlanmanız için yaptığı planın bir parçasıdır.
TERAZİ BURCU
Çevresindeki dengeyi sağlamak için elinden geleni yapan terazi burcu, kendi içerisinde ise en dengesiz burçların başında gelir. Kavga ve çatışmadan hiç hoşlanmasa da dengesizliği ile karşı tarafı çileden çıkarabilir.
Her zaman sakin ve hoş gözüken terazi, flörtöz bir yapıya sahiptir. Bir terazi ile birlikte olmak demek devamlı olarak kıskançlık yaşamanız anlamına gelebilir. Her zaman bir arayış içerisinde olan bu burç, uzun ilişki yaşamaya uygun değildir.