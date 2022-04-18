Asla sevgili olmamanız gereken 6 burç! Mutlu bir ilişki yaşamak istiyorsanız uzak durun!

Doğum tarihimiz karakterimiz hakkında önemli bilgiler verebilir. Bu bilgiyi göz önüne alarak seçilecek bir hayat arkadaşı ise uzun bir ilişkinin temel anahtarı olabilir. Burçlar hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler bu yazıda sizleri bekliyor.

Dışarıdan güçlü ve dayanıklı olan aslan burcu, dış görünüşüne de verdiği önemle bilinir. Ancak zaman zaman oldukça bencil davranabilirler. Her zaman kendi isteğinin olması konusunda ısrarcı olan aslan burcu, tüm ilgiyi de kendi üzerinde ister. İlgi çekmek için elinden geleni yapacağı ve sizin geri planda kalmanızı isteyeceği için zamanla çekilmez bir hal alabilirler. Başlarda büyüleyici gibi gelen aslan burcu ile birliktelik, zamanla çok bunaltıcı bir hale dönüşebilir.

İKİZLER BURCU

Çok yönlü ikizler burcu, aynı anda birçok şeyle uğraşmayı sever. Aynı zamanda maceracı ruhları nedeniyle durmadan da bir arayış içerisinde olabilirler. Başta bu durum kulağa heyecan verici gibi gelse de ilerleyen zamanda yorucu bir hal alabilir. Kendisi sakinliği ve dinginliği sevmediğinden sizin de dinlenmenize izin vermezler. İlgisini çok çabuk kaybeden ikizler burcu, hayatındaki her şeyden ve herkesten hızlıca sıkılabilir. Uzun ilişkiler konusunda iyi olmayan ikizler, karşısındakini dinleme konusunda da başarılı değildir.

Dışarıdan çalışkan gibi gözükseler de konu gerçek sorumluluklara geldiğinde tembelleşmeye oldukça meyillidirler. Ev işi yapmak ya da fatura ödemek gibi konular olduğunda her zaman kaçınmak için bir bahaneleri vardır.