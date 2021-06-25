Biten ilişkiler, yeni aşklar: Dr. Astrolog Şenay Devi Oğlak Süper Dolunay'ının burçlar üzerindeki inanılmaz etkilerini açıkladı

Gökyüzündeki hareketlilik, herkesin hayatında da farklı geçişleri sahneye koyuyor. Aslında ruhunuzun ihtiyacı olan eksikliği görmenizi sağlayan gökyüzü mesajları sayesinde yaşamınıza yeni bir yol çizebilirsiniz. Dr. Astrolog Şenay Devi ise tüm bu süreçte nasıl etkileneceğimizi açıkladı. Oğlak Süper Dolunayı, 24/25 Haziran 2021'de gece gökyüzünü aydınlatacak. Bu Dolunay, her zamankinden daha büyük ve daha parlak görünerek dikkatimizi çekecek ve bize Dünya Ana'nın döngülerini hatırlatacak. Tıpkı Ay gibi, her şey aşamalar halinde gelir. Hiç bir şey sonsuza dek sürmez. Hepsi geçici. Ve bu Haziran Dolunayının getirdiği enerjiler altında kucaklaşma “BİZ OLMA” zamanı.

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 14:34 ABONE OL PAYLAŞ

Oğlak Süper Dolunayı, 24/25 Haziran 2021'de gece gökyüzünü aydınlatacak. Bu Dolunay, her zamankinden daha büyük ve daha parlak görünerek dikkatimizi çekecek ve bize Dünya Ana'nın döngülerini hatırlatacak. Tıpkı Ay gibi, her şey aşamalar halinde gelir. Hiç bir şey sonsuza dek sürmez. Hepsi geçici ve bu Haziran Dolunayı'nın getirdiği enerjiler altında kucaklaşma "BİZ OLMA" zamanı.

GEÇMİŞ PİŞMANLIKLAR DÖNEBİLİR Tüm dolunaylar bir tamamlanma ve bitiş noktasını temsil ederken, bu Dolunay bizi dağıtabilecek veya huzursuzluk hissi yaratabilecek bazı joker enerjiler getiriyor. Kendimizi bırakmak ve kontrolü teslim etmek için yönlendirildiğimizi hissedebiliriz, ancak bu çalışma bize meydan okuyabilir. Ayrıca, bir kez ve herkes için temizlenmek ve affedilmek için yüzeye dönen geçmiş pişmanlıkları da hissedebiliriz. Kalbinizi ve zihninizi bağışlamaya açık tutun ve Oğlak frekanslarının getirebileceği topraklama, dünyevi ve destekleyici nitelikleri memnuniyetle karşılayın. Güvenlik ve istikrar duygusu yaratan şeylere odaklanın ve her şey gibi bunun da geçeceğini bilin. Aslında, Dolunay'ın enerjileri bir kez sakinleştiğinde kendimizi daha net, daha güvenli ve önümüzde olanlarla desteklenmiş hissedebiliriz.

Oğlak Süper Dolunayı, 24/25 Haziran 2021'de gece gökyüzünü aydınlatacak. Bu Dolunay, her zamankinden daha büyük ve daha parlak görünerek dikkatimizi çekecek ve bize Dünya Ana'nın döngülerini hatırlatacak. Tıpkı Ay gibi, her şey aşamalar halinde gelir. Hiç bir şey sonsuza dek sürmez. Hepsi geçici. Ve bu Haziran Dolunayının getirdiği enerjiler altında kucaklaşma "BİZ OLMA" zamanı.

GEÇMİŞ PİŞMANLIKLAR DÖNEBİLİR Tüm dolunaylar bir tamamlanma ve bitiş noktasını temsil ederken, bu Dolunay bizi dağıtabilecek veya huzursuzluk hissi yaratabilecek bazı joker enerjiler getiriyor. Kendimizi bırakmak ve kontrolü teslim etmek için yönlendirildiğimizi hissedebiliriz, ancak bu çalışma bize meydan okuyabilir. Ayrıca, bir kez ve herkes için temizlenmek ve affedilmek için yüzeye dönen geçmiş pişmanlıkları da hissedebiliriz. Kalbinizi ve zihninizi bağışlamaya açık tutun ve Oğlak frekanslarının getirebileceği topraklama, dünyevi ve destekleyici nitelikleri memnuniyetle karşılayın. Güvenlik ve istikrar duygusu yaratan şeylere odaklanın ve her şey gibi bunun da geçeceğini bilin. Aslında, Dolunay'ın enerjileri bir kez sakinleştiğinde kendimizi daha net, daha güvenli ve önümüzde olanlarla desteklenmiş hissedebiliriz.

EMEĞİNİZİN MEYVELERİNİN TADINI ÇIKARACAKSINIZ Sonunda, baharın değişime neden olan tutulma mevsiminin diğer tarafından çıktık ve Haziran 2021 Süper dolunayı, aynı zamanda yılın Çilek Ayı olarak da bilinen bu dolunay, 24 Haziran'da gökyüzünü aydınlatıyor. Astrolojik enerjisi, emeğimizin meyvelerinin tadını çıkarmaya odaklanmamıza yardımcı olacak. Haziran ayının en yüksek noktası, Oğlak'ın dünyevi burcunda yükseliyor. Bu da bize işle ilgili meseleleri bir kutlama doruk noktasına getirme ve hayalinizdeki kariyeri gerçekleştirme söz konusu olduğunda duygusal tıkanıklıklardan kurtulma şansı sunuyor. Ancak tüm iş ve oyun oynamamak, kulağa yaz eğlencesi için harika bir tarif gibi gelmiyor. Bu nedenle, iş stresini atmak ve bunun yerine Yengeç mevsiminin daha yerel ve duygusal olarak uyumlu enerjisini kucaklamak için bir katalizör olarak düşünebiliriz. Birkaç kozmik sıfırlamanın hemen ardından geldiği için Haziran ayındaki Süper Ay'ın titreşimleri özellikle bereketli hissettiriyor. En kayda değer olanı, 20 Haziran'da aynı anda meydana gelen yaz gündönümü ve Yengeç mevsiminin başlangıcı ve 22 Haziran'da Merkür R durağan konumununun sonudur. Ek olarak, hem güneş hem de ay, geniş gezegen Jüpiter ile uyumlu açılar oluşturacak ve dolunay niyetlerimize iyi şanslar ve iyimserlik getirecektir. Yılın son Süper Ayının bu taze ve ileriye dönük enerjisi, tüm burçlara yazın sunduğu olgun fırsatların tadını çıkarmaları için ilham veriyor.