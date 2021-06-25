Biten ilişkiler, yeni aşklar: Dr. Astrolog Şenay Devi Oğlak Süper Dolunay'ının burçlar üzerindeki inanılmaz etkilerini açıkladı

Oğlak Süper Dolunayı, 24/25 Haziran 2021'de gece gökyüzünü aydınlatacak. Bu Dolunay, her zamankinden daha büyük ve daha parlak görünerek dikkatimizi çekecek ve bize Dünya Ana'nın döngülerini hatırlatacak. Tıpkı Ay gibi, her şey aşamalar halinde gelir. Hiç bir şey sonsuza dek sürmez. Hepsi geçici ve bu Haziran Dolunayı'nın getirdiği enerjiler altında kucaklaşma "BİZ OLMA" zamanı.
GEÇMİŞ PİŞMANLIKLAR DÖNEBİLİR
Tüm dolunaylar bir tamamlanma ve bitiş noktasını temsil ederken, bu Dolunay bizi dağıtabilecek veya huzursuzluk hissi yaratabilecek bazı joker enerjiler getiriyor. Kendimizi bırakmak ve kontrolü teslim etmek için yönlendirildiğimizi hissedebiliriz, ancak bu çalışma bize meydan okuyabilir. Ayrıca, bir kez ve herkes için temizlenmek ve affedilmek için yüzeye dönen geçmiş pişmanlıkları da hissedebiliriz.
Kalbinizi ve zihninizi bağışlamaya açık tutun ve Oğlak frekanslarının getirebileceği topraklama, dünyevi ve destekleyici nitelikleri memnuniyetle karşılayın. Güvenlik ve istikrar duygusu yaratan şeylere odaklanın ve her şey gibi bunun da geçeceğini bilin.
Aslında, Dolunay'ın enerjileri bir kez sakinleştiğinde kendimizi daha net, daha güvenli ve önümüzde olanlarla desteklenmiş hissedebiliriz.
Oğlak Süper Dolunayı, 24/25 Haziran 2021'de gece gökyüzünü aydınlatacak. Bu Dolunay, her zamankinden daha büyük ve daha parlak görünerek dikkatimizi çekecek ve bize Dünya Ana'nın döngülerini hatırlatacak. Tıpkı Ay gibi, her şey aşamalar halinde gelir. Hiç bir şey sonsuza dek sürmez. Hepsi geçici. Ve bu Haziran Dolunayının getirdiği enerjiler altında kucaklaşma "BİZ OLMA" zamanı.
GEÇMİŞ PİŞMANLIKLAR DÖNEBİLİR
Tüm dolunaylar bir tamamlanma ve bitiş noktasını temsil ederken, bu Dolunay bizi dağıtabilecek veya huzursuzluk hissi yaratabilecek bazı joker enerjiler getiriyor. Kendimizi bırakmak ve kontrolü teslim etmek için yönlendirildiğimizi hissedebiliriz, ancak bu çalışma bize meydan okuyabilir. Ayrıca, bir kez ve herkes için temizlenmek ve affedilmek için yüzeye dönen geçmiş pişmanlıkları da hissedebiliriz.
Kalbinizi ve zihninizi bağışlamaya açık tutun ve Oğlak frekanslarının getirebileceği topraklama, dünyevi ve destekleyici nitelikleri memnuniyetle karşılayın. Güvenlik ve istikrar duygusu yaratan şeylere odaklanın ve her şey gibi bunun da geçeceğini bilin.
Aslında, Dolunay'ın enerjileri bir kez sakinleştiğinde kendimizi daha net, daha güvenli ve önümüzde olanlarla desteklenmiş hissedebiliriz.
EMEĞİNİZİN MEYVELERİNİN TADINI ÇIKARACAKSINIZ
Sonunda, baharın değişime neden olan tutulma mevsiminin diğer tarafından çıktık ve Haziran 2021 Süper dolunayı, aynı zamanda yılın Çilek Ayı olarak da bilinen bu dolunay, 24 Haziran'da gökyüzünü aydınlatıyor. Astrolojik enerjisi, emeğimizin meyvelerinin tadını çıkarmaya odaklanmamıza yardımcı olacak.
Haziran ayının en yüksek noktası, Oğlak'ın dünyevi burcunda yükseliyor. Bu da bize işle ilgili meseleleri bir kutlama doruk noktasına getirme ve hayalinizdeki kariyeri gerçekleştirme söz konusu olduğunda duygusal tıkanıklıklardan kurtulma şansı sunuyor. Ancak tüm iş ve oyun oynamamak, kulağa yaz eğlencesi için harika bir tarif gibi gelmiyor. Bu nedenle, iş stresini atmak ve bunun yerine Yengeç mevsiminin daha yerel ve duygusal olarak uyumlu enerjisini kucaklamak için bir katalizör olarak düşünebiliriz.
Birkaç kozmik sıfırlamanın hemen ardından geldiği için Haziran ayındaki Süper Ay'ın titreşimleri özellikle bereketli hissettiriyor. En kayda değer olanı, 20 Haziran'da aynı anda meydana gelen yaz gündönümü ve Yengeç mevsiminin başlangıcı ve 22 Haziran'da Merkür R durağan konumununun sonudur. Ek olarak, hem güneş hem de ay, geniş gezegen Jüpiter ile uyumlu açılar oluşturacak ve dolunay niyetlerimize iyi şanslar ve iyimserlik getirecektir.
Yılın son Süper Ayının bu taze ve ileriye dönük enerjisi, tüm burçlara yazın sunduğu olgun fırsatların tadını çıkarmaları için ilham veriyor.
KOÇ
Kariyeriniz ve kamusal yaşamınız söz konusu olduğunda bu dolunayın zirve enerjisini yoğun bir şekilde hissetmeye hazırlanın. Bu işte iyi düşünülmüş bir güç hamlesi yapmak veya özel hayatınızda daha fazla var olmak için profesyonel stresi bırakmak anlamına gelsin, şimdi bu alanda daha iyi olmak için bir miktar bastırılmış enerjiyi serbest bırakmanız için şanslı enerjiler ile karşı karşıyasınız.
BOĞA
Yazın ilk Süper dolunayı ve sizi konfor alanınızın sınırlarını zorlamaya davet ediyor. Adınızı çağıran yeni bir yolculuk veya heyecan verici bir şekilde sizi zorlayan bir fikir varsa, üşengeç olmayı bırakın. Bunun yerine, bu felsefi maceraları tüm kalbinizle kucaklayın ve ufkunuzu genişletmeye istekli olun. Dönüşüyor Yenileniyorsunuz.
İKİZLER
Bu Süper dolunay sizin için ruh seviyesinde bir temizlik istiyor, Verdiğiniz tüm sözleri ve henüz ödemediğiniz karmik borçları kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak yerine getirmenin zamanı geldi. Duygusal envanterinizin stokunu alın ve ilişkilerde size yük olan ifade edilmemiş tüm yükleri bırakın. Kendinizi bu yüklerden kurtarmayı hak ediyorsunuz.
YENGEÇ
İlişkilerinizi kontrol etme zamanı, Yengeç. Tutulma mevsimi ve Merkür gerilemesinin kaosundan sonra, bu Süper dolunay size başkalarıyla bire bir ortaklıklarınız hakkında gerçek olma ve sonunda sizi daha derin bir seviyeden alıkoyan bazı kırgınlıkları veya dramaları bırakma fırsatı sunuyor. Şimdi taahhütlerinizi yerine getirmek için kendinizi yenme yenilenme zamanı.
ASLAN
İş ilişkilerinizi yeniden yapılandırma döngüsündesiniz kendinize sorun. Tutkulu ve üretken hissetmenizi sağlayan bir işiniz mi var yoksa sadece meşgul olmak için mecburiyetlerden dolayı çıkmazda olduğunuzu hissettiğiniz bir iş ile mi ilgileniyorsunuz? Bu Süper dolunay, hayatınızı sizi sevilmek ve sevmekten alıkoyan yüksek hedeflerinizden uzaklaştıran her şeyden temizlemenizi ve zamanınızı ruh emici insanlara, işlere veya gereksiz sorumluluklara harcamayı bırakmanızı istiyor.
BAŞAK
Bir flört ve ilham akışına hazır olun, Bu Süper dolunay, özellikle yönetici gezegeniniz Merkür'ün Durağan konumu göz önüne alındığında, canlı bir temiz hava soluğu gibi hissettiren bolca sevgi ve şifa ile hayatınızı iyileştiriyor. Romantik tarafınıza yaslanın ve ışıltınızı sergilemek için kalbinizin sesini duyun ve hissettiklerinizi paylaşın.
TERAZİ
Bu Süper dolunay, iş sorumluluklarınızı yavaşlatmanızı ve kalbinizle daha fazla odaklanmanızı istiyor, Ailenizle bağlantı kurmak için evde kalmak, besleyici bir öz bakımla kendinizi şımartmak veya duygularınızı günlüğe kaydetmek, dışarıdaki stres faktörlerini bırakmanıza ve sizi ayakta tutan önemli şeylerle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır.
AKREP
O iğneyi bir kenara koy Akrep, çünkü bu Süper dolunay haritanızın en sosyal odaklı bölümlerinden birini harekete geçiriyor yani arkadaşlar, komşular ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için harika bir zaman. Kendinizi ortaya koymak ve bazı konuşmaları ateşlemek yalnızca zihninizi harekete geçirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni profesyonel fırsatlara giden yolunuzu oluşturmanıza da olanak sağlayacaktır.
YAY
Burcunuzdaki son tutulma, ilişkiler söz konusu olduğunda dünyanızı sarstı, ancak bu Süper dolunay size kişisel işlerinizi yoluna koyma fırsatı veriyor. Kişilerarası dramaları bırakın ve mali durumunuz gibi kontrolünüz altında olan somut şeylere odaklanın. Şimdi sağlam yatırımlar veya tasarruf planları yapmak için harika bir zaman.
OĞLAK
Oğlak burcunda Süper dolunay kutlu olsun! Doğum gününüz olmayabilir, ancak bu ay, kendinizi kutlamaya daha fazla enerji vermenizi istiyor. Son zamanlarda çok fazla büyüme ve gelişme yaşadınız ve gerçek gücünüze adım atmanın ve benzersizliğinizi dünyaya göstermenin zamanı geldi. Olduğunuz kişiyle gerçekten gurur duymak için harekete geçin.
KOVA
Bu Süper dolunay yalnız kalmak için daha fazla zaman ve enerji harcamanızı ister. Manevi tarafınızla bağlantı kurun ve dünyevi streslerinizden ve sorumluluklarınızdan bilinçli bir mola verin. Biraz ay dinlenmesi ve rahatlaması, kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlayacaktır.
BALIK
Bu Süper Dolunay sosyal hayatınızı heyecan verici bir seviyeye getiren enerjileri dört gözle bekleyin. Daha büyük düşünmek ve her zamanki çevrenizin dışında, size yeni bakış açıları sunabilecek insanlarla bağlantı kurmak için harika bir zaman. Arkadaşlık ilişkileriniz özel yaşamınız sevgi güven ile yeniden yapılanıyor.