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Bu burçlara sahip insanlar mutlu ve uzun evlilik yapıyorlar

İnsanlar düğün günlerinde iyi günde kötü günde birbirlerine destek olacakları sözünü verseler de bu söz her zaman sonsuza kadar tutulamaz. Birçok insan bir süre sonra boşanabiliyor. Yine de, bunun diğerlerinden çok daha az sıklıkta gerçekleştiği birkaç burç bulunuyor. Bu burçlar doğru insanı bulduklarını düşündüklerinde evliliklerini sonsuza kadar sürdürmek adına yapmayacakları şey bulunmuyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 15:00
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Bu burçlara sahip insanlar mutlu ve uzun evlilik yapıyorlar

İşte mutlu ve uzun süreli evlilikler yapan o burçlar…

AKREP

Akrepler genellikle ayrılık kaygısından muzdariptir ve başka biri için yeterince iyi olmadıklarından korkarlar. Bu durum, evlilikte kıskanç davranışlar sergilemelerine ve sahiplenici tavırlar göstermelerine neden olur. Bu yüzden bazen eşleri için zorluklar çıkarabilirler. Ayrıca, Akrepler evlilikleri için aşırılıklara yönelmeye de meyillidir. Ancak partnerleri için sahip oldukları her şeyi göstermeye ve her türlü zorluğa göğüs germeye heveslidirler. Bu onları ömür boyu birliktelik için mükemmel bir eş yapmaktadır.

YENGEÇ

Yengeçler gerçek birer aile bireyidir ve her zaman ailelerine öncelik verirler. Bu, küçüklüklerinden beri hayal ettikleri bir şeydir, bu yüzden tüm güçleriyle ailelerini korur ve savunurlar. Ayrıca, nazik, sıcak kalpli ve sevecendirler. Evlilikte karşılaşacakları sorunlar onları korkutmaz ve her zaman birlikte güzel vakit geçirmek için çaba harcarlar. Hatta bazen kendilerini unutma eğilimi gösteren Yengeçlerin özellikle kendilerini korunmayı ihmal etmemeleri gerekir. Yine de çoğu zaman yeniden bir denge bulmayı başarırlar ve uzun süren evlilikler yaparlar.

BAŞAK

Burcu Başak burcu olan kişiler, eşlerinin ve çocuklarının mutluluğunu hayatlarındaki en önemli şey olarak görürler. Partnerlerine tamamen güvendikleri için neredeyse hiç kıskanmazlar ve sahiplenici değildirler. Karşılıklı saygı ile sevgi dolu bir evlilik yapar. Bununla birlikte, Başaklar bazen hem kendileri hem de partnerleri için mükemmeliyetçi ve eleştirel olabilirler. Bu durum evlilik hakkında şüphelere yol açabilir, ancak bu durumu konuşup çözümlemek oldukça kolaydır.

TERAZİ

Terazi burçları için tüm hayatları aşkla ilgilidir. Küçüklükten itibaren ileride kuracakları güzel bir yuvanın hayalini kurarlar. Yalnız olduklarında kendilerini huzursuz hissederler ve bir kez kendilerine uygun birini bulduklarında kendilerini tamamen o kişiye adarlar. Ayrıca, güvenilirdirler ve çatışmaları çözmede iyidirler. Ek olarak, her zaman kendi ihtiyaçlarını ilk sıraya koymaları gibi bir özellikleri bulunur. Her zaman olmak istedikleri kadar düşünceli olamasalar da, birini bulduktan sonra asla savaşmaktan vazgeçmek istemezler. Uzun süreli evlilikleri başarılı bir şekilde yürütebilirler.

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