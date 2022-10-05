Bu burçlara sahip insanlar mutlu ve uzun evlilik yapıyorlar

AKREP

Akrepler genellikle ayrılık kaygısından muzdariptir ve başka biri için yeterince iyi olmadıklarından korkarlar. Bu durum, evlilikte kıskanç davranışlar sergilemelerine ve sahiplenici tavırlar göstermelerine neden olur. Bu yüzden bazen eşleri için zorluklar çıkarabilirler. Ayrıca, Akrepler evlilikleri için aşırılıklara yönelmeye de meyillidir. Ancak partnerleri için sahip oldukları her şeyi göstermeye ve her türlü zorluğa göğüs germeye heveslidirler. Bu onları ömür boyu birliktelik için mükemmel bir eş yapmaktadır.