Bu burçlarla asla kavga etmeyin! Öfkelenince gözü hiçbir şey görmüyor

Konu biri ile tartışmak olduğunda bu burçlarla asla yarışamazsınız. Kişilik olarak sinirli bir yapıya sahip bu burçlar, öfkelendiklerinde bambaşka bir insana dönüşebilirler.
KOÇ BURCU
Koç burçları çok kolay sinirlenir. Özellikle engellendiklerini hissettiklerinde ters yüzlerini gösterirler. Koç burcu birinin yapmak istediği şeyi yapamayacağını söylemek, ona engeller koymak durumun çok daha kötüleşmesine neden olacaktır.
Koç burçları bir şeyin olmasını istediklerinde en kısa sürede ve kolayca gerçekleşmesini isterler. Bu kişilere hayır demek ve neden olmayacağını söylemek daha da kızmalarına neden olacaktır. Koç burçları sinirlendiklerinde sessiz kalmayacak ve seslerini yükselteceklerdir.
BAŞAK BURCU
Başak burçları ise kurdukları düzeni bozarsanız oldukça sinirlenebilir. Normal şartlarda sakin ve güler yüzlü olan Başak burçları onlara ait olan bir şeyin yerini değiştirdiğinizde bambaşka birine dönüşebilir. Konu temizlik ve düzen olduğunda Başak burçları oldukça titizdir. Ayrıca bulundukları ortamda en zeki kişi olmayı severler. O nedenle hatalarını ve yanlışlarını yüzlerine vurursanız bambaşka birine dönüşürler.
ASLAN BURCU
Aslan burçları anlaşılmadığını hissettiğinde kısa sürede sinirlenebilir. Aynı zamanda kalabalık bir grup içerisindeki odak noktası olmayı sevdiklerinden ve istediklerinden dolayı o gücü ve kontrol duygusunu hissedemediklerinde de hüsrana uğrayıp agresif tavırlar sergileyebilirler. Aslan burçları konu ne olursa olsun odakta olmayı severler. Eğer ilgi farklı bir yöne kayarsa sinirlenip tepki göstereceklerdir.