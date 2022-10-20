Burçlar ihanete uğradığında nasıl tepki verir? Özellikle bu 3 burç...

Burcunuza göre, aldatan partnerinizi veya eski sevgilinizi unutmanın çaresi, ağlamak, onu affetmeye çalışmak ve bazen evet, hatta eşyalarını atmak kadar basit olabilir. Bu nedenle, kendinizi böyle bir durumun içerisinde bulursanız burcunuzdan yola çıkın. Çünkü bazen burcunuzun temel ihtiyaç ve isteklerini yerine getirmek aslında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.
KOÇ
Aldatılmak, o kişiyle birkaç hafta veya birkaç yıldır birlikte olsalar da, Koçların hafife alacağı bir şey değildir. Bu burçtaki kişiler kalplerini kırmanın bir cezası olması gerektiğine de inanıyorlar. Bazı insanlar Koç'un kalbini kırabilecek biri olmadığını düşünebilir, ancak onları böyle bir duruma sokarsanız, her şey olabilir. Koç, aldatıldıklarını öğrendiğinde, ilk tepkileri intikam almak için plan yapmaktır. Koçlar, sadece karşı tarafın bildiklerini bilmelerini istemez, ilişkinin bittiğini öğrendiğinde incinmelerini de isterler.
BOĞA
Boğa aldatıldıklarını öğrendiğinde, perişan olurlar. Ancak Boğa, partnerine tepki göstermek veya destek için arkadaşlarına gitmek yerine, partneri dışında hayatlarındaki herkesten tamamen uzaklaşır. Çoğunlukla Boğa, üzülmesi bitene kadar kendilerini odalarına kapatırlar. Bu yöntem biraz işe uarasa da gerçekte durumu görmezden gelmek Boğa'ya bir fayda sağlamaz. Boğa, incindiğini bilir ve oturup duygulara boğulmak onları sadece daha kötü hissettirir. Boğa burcu, utanmış veya üzgün hissetmek yerine, destek ve rehberlik için arkadaşlarından yardım beklemelidir.
İKİZLER
Aldatılmak, İkizler'i inanılmaz derecede çelişkiler içerisinde hissettirir. İkizleri çift yönlülüğü olarak, aynı anda birçok farklı duygu hissederler. İkizler, partnerlerine bağırmak ister, ancak bu onlara yardımcı olmaz. Kararları kalpleriyle değil beyinleriyle vermeye çalışırlar ama birini sevdiğinde bunu söylemek yapmaktan çok daha kolay olabilir. İkizlerin yapmayı başardığı ilk şey, partnerleriyle olan tüm iletişimi kesmektir. Kızgınlıkla, bir karar vermeden önce konuşmak isterler ama aldatılmanın kavga etmekle aynı şey olmadığınn farkındadır. Bu onların güvenine ve sevgisine ihanettir. Ve İkizler, partnerlerinin kendilerini etkilemesine izin vermenin işleri daha da kötüleştireceğini bilir. Bu yüzden İkizler onları tüm sosyal medyada engeller ve kalplerinin ve kafalarının savaşmasına izin verir.
YENGEÇ
Aşk zordur; sadece siyah ve beyaz değildir. Bir ilişkinin iniş ve çıkışları söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken pek çok şey vardır. Ve Yengeç'in aldatılmış olması, ilişkinin sona erdiği anlamına gelmez. Bazı insanlar Yengeçlerin aldatıldığında partnerlerini terk etmemeleri çılgınlık olarak görür ancak Yengeçler gerçekten ayrılmaya veya devam etmeye karar vermeden önce her şeyi çözmek ister. Yengeç oldukça duygusal olabilir ve bu durumu ilk öğrendiklerinde öyledirler. Bu yüzden sonraki adımları tek başlarına halletmek için kendilerine güvenmezler. Yengeç, sadece bir profesyonelin fikrini almak için değil, aynı zamanda güvenli bir ortamda açılmak için çift danışmanlığına gitmeyi tercih eder. Çığlık atmanın ve ağlamanın yardımcı olmayacağını bilir, ancak bu şekilde birlikte iyileşebilirler.
ASLAN
Aslanlar hayattaki her şeyi düşünerek ve niyet ederek yapmaya çalışır; Sırf bunun için bir şeyler yaparken onları asla yakalayamazsın. Bu nedenle aslanlar, eşlerinin muhtemelen belirli bir nedenden dolayı aldattığını düşünürler ve sadece bunu yapmak için bir fırsat olduğu için yapacaklarına inanmazlar. Aslanlar aldatıldıklarını öğrendiğinde, ilk adımları partnerleriyle konuşmaktır. Zor olacağını bilirler ancak konunun açıklığa kavuşmasını isterler. Aslanlar, partnerinin oturup fikrini değiştirmesine veya kendi fikrini değiştirmesine izin vermek istemezler. Bu yüzden ilk önce zor olanı yaparlar. Bu konuşma çirkin olabilir, ama onlara yardımcı olur.
BAŞAK
Başak, aldatılmanın kalp kırıcı olduğunu ve kaybolmuş hissetmesine neden olabileceğini bilir, ancak aynı zamanda kimsenin mükemmel olmadığını da bilir. Bu, tüm partnerlerinin aldatmasına izin vermek için yeşil bir ışık değildir. Ancak, durumu partnerinin bakış açısından görmeye çalışır. Bu, Başak onlara bakmaya zar zor dayansa bile onları affetmeye çalışmak anlamına gelir. Başak affetmez be bir daha asla o kişiyle bir araya gelmez. Ancak Başak nefret gibi duygular da beslemez.
TERAZİ
Terazi aldatıldıklarını öğrendiğinde inanılmaz derecede kibirli ve kinci olabilirler. Terazi burçları canları nasıl acıdıysa karşı tarafın da aynı şekilde üzülmesini ister ve bu olana kadar da durmazlar. Bu sayede partnerleri onları sonsuza kadar hatırlayacaktır. İstediği zaman gerçekten ağır konuşabilen Teraziler, bu yönlerini aldatma sonrasında partnerlerine gösterecektir.
AKREP
Akrepler için aldatmak sahtekarlık ve güveni kırmakla ilgili bir durumdur. Anlık kızgınlıkla birlikteliklerini sonlandıran Akrepler, sonrasında aldatılmalarının nedenini bilemezlerse rahatsız olurlar. Akrep incindiğinde, ya korkutucu bir sakinte ya da tamamen sinir harbi içerisinde olabilirler. Nasıl davrandıkları ötesinde, onları terk etmeden önce partnerinin dürüst olmasını isterler. Akrep, tüm gerçekleri kendi zamanlarında bir araya getirebilmek için bunu ister, ancak yüz yüze olması önemlidir. Akrepler adeta bir yalan dedektörü gibidir. Onlara yalan söylemek neredeyse imkansızdır, bu da ihtiyaç duydukları cevapları eşlerinden alacakları anlamına gelir.
YAY
Yay burcunun aldatıldıktan sonraki ilk düşündükleri bunun bir gün olacağını bildikleridir. Ancak Yay burcu ciddi bir ilişkide kandırıldığı için çok incinir. Bu burç tamamen eğlenmek ve hayattan zevk almakla ilgilidir ve biriyle ciddileşmek inandıkları her şeye aykırıdır. Bu yüzden aldatıldıklarında Yay'ın ilk tepkisi herkese olan inancını kaybetmektir. Ancak zamanla çevresinde güvenebilecekleri insanlarla ilişkileri tekrar düzelir.
OĞLAK
Oğlak, aldatıldıklarını ilk öğrendiğinde olgun benliği olmaya çalışabilir, ancak aynı zamanda küçümseyici ve asabi olmaları ile bilinirler, bu da sürecin çabuk bitmeyeceği anlamına gelir. Aslında, onların düşüncesi, eşlerinin sevdiği bir şeyi ellerinden almasıdır. Oğlaklar partnerlerinin yaptıklarını öğrendikten sonra ilk yapacakları onun eşyalarından kurtulmak olacaktır.
KOVA
Kovalar ne kadar affedici olmak isteseler de içsel olarak kendilerini bir hamle yapmak zorunda hissederler. Öfkeli olmaları gerektiğini bilirler ve gerçekten öyledirler ancak, bir sonraki sözlerini ve eylemlerini dikkatle atmak istediklerinden bu süreç biraz zaman alabilir. Bu nedenle Kova, ilk öğrendiğinde herkesin yapması gerekeni yapar: ilişkiye ara verir. Kulağa çok kolay ve bir o kadar da hayal gücünden uzak bir çözüm gibi gelse de Kovalar partnerine karşı planlar içerisine girmez. Gerçekten yapmak istedikleri tek şey kendilerine ve kendi duygularına bakmaktır. Diğer burçlardan birkaçı gibi, Kova için ciddi bir ilişki içinde olmak büyük bir meseledir ve kötü bir şey olduğunda, yalnız kalmanın daha iyi olup olmayacağını sorgularlar.
BALIK
Balıklar aldatıldıklarını öğrendiğinde tam bir çöküş moduna girerler. Bu, uzun süredir yatırım yaptıkları bir ilişkinin birdenbire sona ermesi anlamına gelir. Balıklar güçsüz görünebilir, ancak aslında insanların düşündüğünden çok daha güçlüdürler. Bu, aldatmanın affedilemez bir suç olduğu ve bunu affedemeyecekleri anlamına gelir. Balıkların haberleri eşlerinin ağzından değil, aldattıkları kişiden veya bir arkadaştan duyma ihtimali oldukça yüksektir. Balık, çok efor sarf ettiği için aldatıldıklarını duymak büyük bir darbedir. İyi bir eş ve sevgili olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar ve herkesin hayatındaki yerlerini gerçekten sorgularlar. Balıkların bu habere tepkisi, gözyaşları kuruyana kadar ağlamaktır. Üzüldüklerinde her zaman arkadaşlarını ararlar ve bu durum da bir istisna değildir. Durumun üstesinden gelmeden önce bir süre gerçekten derin bir üzüntü yaşarlar.