Burçlar ihanete uğradığında nasıl tepki verir? Özellikle bu 3 burç...

İKİZLER Aldatılmak, İkizler'i inanılmaz derecede çelişkiler içerisinde hissettirir. İkizleri çift yönlülüğü olarak, aynı anda birçok farklı duygu hissederler. İkizler, partnerlerine bağırmak ister, ancak bu onlara yardımcı olmaz. Kararları kalpleriyle değil beyinleriyle vermeye çalışırlar ama birini sevdiğinde bunu söylemek yapmaktan çok daha kolay olabilir. İkizlerin yapmayı başardığı ilk şey, partnerleriyle olan tüm iletişimi kesmektir. Kızgınlıkla, bir karar vermeden önce konuşmak isterler ama aldatılmanın kavga etmekle aynı şey olmadığınn farkındadır. Bu onların güvenine ve sevgisine ihanettir. Ve İkizler, partnerlerinin kendilerini etkilemesine izin vermenin işleri daha da kötüleştireceğini bilir. Bu yüzden İkizler onları tüm sosyal medyada engeller ve kalplerinin ve kafalarının savaşmasına izin verir.

YENGEÇ Aşk zordur; sadece siyah ve beyaz değildir. Bir ilişkinin iniş ve çıkışları söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken pek çok şey vardır. Ve Yengeç'in aldatılmış olması, ilişkinin sona erdiği anlamına gelmez. Bazı insanlar Yengeçlerin aldatıldığında partnerlerini terk etmemeleri çılgınlık olarak görür ancak Yengeçler gerçekten ayrılmaya veya devam etmeye karar vermeden önce her şeyi çözmek ister. Yengeç oldukça duygusal olabilir ve bu durumu ilk öğrendiklerinde öyledirler. Bu yüzden sonraki adımları tek başlarına halletmek için kendilerine güvenmezler. Yengeç, sadece bir profesyonelin fikrini almak için değil, aynı zamanda güvenli bir ortamda açılmak için çift danışmanlığına gitmeyi tercih eder. Çığlık atmanın ve ağlamanın yardımcı olmayacağını bilir, ancak bu şekilde birlikte iyileşebilirler.