Çiçeklerin duyabildiğini biliyor muydunuz? Arı vızıltısına verdikleri tepki şaşırttı!

Ekip, snapdragon çiçekleri ve onları ziyaret eden Rhodanthidium sticticum (salyangoz kabuğu arısı) üzerine çalıştı. Arıların vızıltılarını kaydedip çiçeklere dinlettiklerinde, bitkiler şaşırtıcı bir şekilde nektar hacmini ve şeker oranını artırdı. Üstelik bu tepkiler moleküler düzeyde gen ekspresyonlarını da etkiledi.

Araştırmacılar, çiçeklerin faydalı polinatörleri ayırt edebildiğini ve bu sinyallere karşılık vererek tozlaşmayı teşvik ettiğini belirtiyor. Gelecekte bu seslerin tarımda kullanılması da mümkün olabilir. Böylece kimyasallara gerek kalmadan polinatör çekimi sağlanabilir.

"Good Vibes" adlı projeyle yürütülen bu çalışma, çiçeklerin sadece güzel değil, aynı zamanda dikkatli birer dinleyici olduğunu kanıtlıyor.