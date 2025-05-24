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Çiçeklerin duyabildiğini biliyor muydunuz? Arı vızıltısına verdikleri tepki şaşırttı!

Uzun süredir çiçeklerin renk ve kokularla arıları cezbettiği biliniyordu. Ancak yeni araştırmalar, çiçeklerin yalnızca görsel ve kokusal değil, işitsel uyarılara da tepki verdiğini ortaya koydu. Torino Üniversitesi’nden zoolog Prof. Francesca Barbero liderliğindeki uluslararası ekip, çiçeklerin polinatörlerin çıkardığı sesleri “duyabildiğini” gösterdi.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:08
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ÇİÇEKLERİN DUYABİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? ARI VIZILTISINA VERDİKLERİ TEPKİ ŞAŞIRTTI!

Ekip, snapdragon çiçekleri ve onları ziyaret eden Rhodanthidium sticticum (salyangoz kabuğu arısı) üzerine çalıştı. Arıların vızıltılarını kaydedip çiçeklere dinlettiklerinde, bitkiler şaşırtıcı bir şekilde nektar hacmini ve şeker oranını artırdı. Üstelik bu tepkiler moleküler düzeyde gen ekspresyonlarını da etkiledi.

Araştırmacılar, çiçeklerin faydalı polinatörleri ayırt edebildiğini ve bu sinyallere karşılık vererek tozlaşmayı teşvik ettiğini belirtiyor. Gelecekte bu seslerin tarımda kullanılması da mümkün olabilir. Böylece kimyasallara gerek kalmadan polinatör çekimi sağlanabilir.

"Good Vibes" adlı projeyle yürütülen bu çalışma, çiçeklerin sadece güzel değil, aynı zamanda dikkatli birer dinleyici olduğunu kanıtlıyor.