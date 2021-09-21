Destanların en büyük kadın ismi: Aslan yürekli Tomris Han

Türklerin ilk kadın hakanı sezgileri güçlü aslan yürekli göğün yüceliğini kendine rehber edinmiş asil kadın cesur kadın Tomris Han.

Sakaları alt edip Hanlarını kendime hatun edeceğim ordularını yakıp yıkacak topraklarını topraklarıma katacağım benden güçlü kimse yok herkes bana itaat edecek diyen Pers kralı kana doymaz gözü kanla kaplı Kirus.

Alpertunga'nın kutlu soyundan gelen acılarla güçlenen sevdiklerinin hain tuzaklara düşüp helak olmasının acısına tanık olan hedeflerini ilkelerini akıl ve yüreğinin en derininde taşıyan verdiği her sözü yerine getiren Tomris korumak zorunda olduğu topraklar ve ilkeleri ile ağır bedeller ödüyor Kirus karşısında.

Tomris Han'ın üzerine titrediği bilge ruhlu tek oğlu İsparga Tigin bu zorlu savaşın hazırlıkları için kararlar alındığında yaşının çok genç olmasına ve Han anasının savaşın içinde yer almamasını istemesine rağmen annesinin buyruğuna karşı gelerek bende savaşacağım diyerek diretti toy isteyen Alp Han oğlu Türk töresine göre isteğini onaylatmayı da başardı ve kötü bir tuzak ile pers ordusuna esir düştü bu durumun annesini ve Sakaları zora sokacağının farkındaydı. Bu durumdan haberdar olan Kirus sevinçten deliye dönmüştü.

Topraklarını istediği sakaların kadın Hanı tomrisi kendine hatun etmek istemiş reddedilmişti. Şimdi biricik oğlu esiriydi Tomris ona baş eğmek zorunda kalacaktı zannınca! Yiğitlik her kula her ruha nasip olmaz Isparga Tigin Kirusun yanı başında duran muhafızlardan birinin pusatını aldı ve göğsüne sapladı gülümseyerek kıydı canına.

Kirus bu yiğitçe davranış karşısında şaşıp kalmıştı. Tomris Han Şaman Astrologlar dan görüş alara Kirus ve perslerle girişeceği savaş öncesinde hayırlı zamanın belirlenmesi için gökyüzü enerjilerinin astrolojik yorumlarını aldı ve savaş zamanını buna göre belirledi. Sayıca Perslerden az ordusu ile savaşması galip gelmesi için tüm bilim prensiplerini dikkate alan Tomris büyük savaş başladığı andan itibaren perslere üstünlük sağlıyarak oğlunu kaybettiği gün AY GÜNEŞ Şahit olsun seni o kana doymaz hırsının içinde kana boğacağım sözünü büyük bir mücadele ile yerine getirmeyi başardı.