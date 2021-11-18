Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı: 19 Kasım'a dikkat! İlişkilerde büyük değişim yaşayacak burç...

19 Kasım 2021’de hazır olmanız gereken kozmik bir sarsıntıya karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü tutulma sezonu 19 Kasım 2021'de Boğa burcundaki dolunay ile başlıyor. Kunduz Ayı olarak da bilinen bu güçlü ay tutulması büyük ve güçlü enerjileri getiriyor. Bu tutulma, köklü olayların habercisi olarak ortaya çıkıyor. Bu tutulma, evrenin en güçlü tutulmalarından biri. Değişime açık olmamız için önemli ve iyi bir zaman. Herkes tutulmayı benzersiz bir şekilde hissedecek. Bu nedenle 19 Kasım 2021 dolunayının her bir burcu nasıl etkileyeceğini kesinlikle bilmek isteyeceksiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:51

Boğa sabit bir burç olması nedeniyle bu ay bedenlerimizle temasa geçmemize aşk, finans ve öz değer konularında güvenlik aramamıza yardımcı olur. Bununla birlikte, bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması olduğundan, kendimizi aynı anda beklenmedik olaylar ve ani değişimler için hazırlamamız gerekecek. Bu da bizi konfor alanlarımızdan dışarı çıkarabilir. Bu kargaşa boyunca doğru bir yolda kalmanın yöntemlerini bulmak önemlidir. Tutulmaların büyük ve hızlı değişimler getirdiği zaten biliyoruz. Ancak bu ay tutulması, bizi bazı ek astrolojik etkilerle zorlanmamıza neden olabilir. Güneş ve Ay, Jüpiter ile gergin bir T-kare görünümü sunuyor, bu da tutulmanın etkilerinin duygusal yoğunluğunu artırabilir. Jüpiter büyüme getirir, ancak aynı zamanda aşırılığa da yol açabilir bu nedenle aşırı uçlarda olmaktan ve duygularınızın kurbanı olmaktan kaçının. Bu arada, öfkeli Mars, kaotik Uranüs ve kısıtlayıcı disiplinli Satürn arasındaki ikinci bir T-kare bu gezegensel enerjiler, dünyayı daha da alevli bir hale getirebilir! Sansasyonel olaylar, tüm dünyada kendini gösterebilir.

KOÇ Aklınız bu tutulma ile parasal konulara yönelecek. Bu fırtınalı tutulma altında herhangi bir aceleci karar veya anlık hareket yapmak istemeyeceksiniz. Gelirinizde beklenmedik değişikliklere dikkat edin, ancak gelecekte daha güvenilir bir maaş yeni gelir kaynakları elde etmek söz konusu olduğunda ortaya çıkan bazı büyük fırsatları da dört gözle bekleyin ve sabırla hareket edin. BOĞA Burcunuzdaki dolunay kutlu olsun, Boğa! Bu değişim dolu ay, kalbinize yaklaşıyor, bu yüzden bir değişimin ortasında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Kendiniz hakkında yeni şeyler öğreniyorsunuz ve genel olarak ilişkilerde ve hayatta nasıl daha özgün görüneceğinizi buluyorsunuz. Dönüşümü benimseyin kendinize güvenin yükseleceği enerjileri iyi değerlendirin. İKİZLER Değişim bazen zordur. Hatta sizin gibi hızlı hareket eden değişken bir burç için bile! Bununla birlikte, bu ay, rahatlamak ve hayatın sorumlulukları karşısında bir mola vermek için iyi bir zamanı işaret ediyor. İşi ve sosyal sorumlulukları bir kenara bırakın ve meditasyon yaparak, ibadet ederek veya günlük tutarak bu tutulmanın manevi anlamını kucaklamaya çalışın.

YENGEÇ 11. evinizdeki bu tutulma, artık odak noktanızı arkadaşlıklara yöneltiyor. İşbirlikleri ve grup çalışmaları söz konusu olduğunda, çatışmalar artabileceğinden ve öfkeler alevlenebileceğinden, sakin davranın. Bununla birlikte, besleyici ve empatik ruhunuz, anlaşmazlıklar arasındaki boşluğu kapatmaya ve uyumu geri getirmeye yardımcı olacak sağduyuyu elden bırakmayın. ASLAN İş hayatınız da Güneş gibi parlıyorsunuz bu yüzden profesyonel olarak önemli büyük değişikliklere hazır olun. Mevcut işler veya projeler hızlı (hatta beklenmedik) bir sonuca varabilir ve kendinizi yepyeni bir yörüngede büyük başarılara imza atmaya hazır olun. Evrenin ciddi kariyer yükselmeleri için yer açtığına güvenin ve ilerleyin. Özel yaşamınızda da aşk, sevgi, güven veren ilişkiniz boyut atlayıp yükselecek. BAŞAK "Gerçekten peşinden gitmek istediğin ama erteleyip durduğun şey nedir?" Başaklar için bu soruyu kendilerine sorma zamanı geldi. Belki okula geri dönmek, yabancı bir ülkeye seyahat etmek veya nihayet sevdiğiniz işlerle ilgilenmek gibi gündemleri hayatınıza taşıyabilirsiniz. Ertelenmiş tüm bu planlar, her ne ise, bu tutulma sizden bu özlemleri takip etmenizi ve maceraya evet demenizi istiyor. Ruhsal genişleme ihtiyacınız daha fazla bekleyemez harekete geçin.

TERAZİ Tutulmalar çok açıklayıcı zamanlar olabilir ve şu an sizin için kesinlikle durum bu. Yakın ilişkilerinizin, yatırımlarınızın ve iş anlaşmalarınızın yüzeyinin altına bakmanın tam zamanı vizyonu geliştirmiş gibi hissedebilirsiniz. Gördüklerinizi beğenseniz de beğenmeseniz de bilin ki artık gerçeklerden kaçamazsınız. Cahillik asla mutluluk değildir. Öğrenmenin farkındalığın tam zamanı şimdi. Özel yaşamınız ise netlik kazanıyor. AKREP Bu tutulma ile ilişkilerinizle ciddi bir şekilde yüzleşmeye hazır olun ve ilişkileriniz ortaklıklarda tarzınız söz konusu olduğunda biraz öz yansıtma yapmaya odaklanın. Ani duygu değişiklikleri muhtemeldir. Bu nedenle uzun süredir devam eden duyguları sonunda özgür bırakabileceğinizi veya hatta normalden daha hızlı bir şekilde hataları telafi edebilme duygularınızı ifade edin aşk ve ortaklıkları yeniden yapılandırın. YAY Hayatın sorumluluklarından biraz kaçındıysanız, bu tutulma her zamanki rutininizi tamamen sarsarak olsa bile, işleri yoluna koymanıza yardımcı olabilir. Kendinize bakmak, işinizi yapmak ve günlük streslerinizi yönetmek için daha etkili yollar geliştiriyorsunuz. Temel bilgileri daha iyi ele alabildiğinizde, macera için daha fazla alana sahip olacaksınız. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgiliniz adına kararlar almaktan uzak durun.