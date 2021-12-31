Dr. Astrolog Şenay Devi ile Oğlak burcu 2022 yıllık burç yorumu! Oğlak burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor

Burcunuzun yöneticisi olan Satürn, bu yıl para bölgenizde hareket ederken, geçen yılkine benzer sınavlardan geçtiğinizi hissedebilirsiniz. Ancak bu yıl aslında daha çok oyun planınızı geliştirmek ve başkalarıyla bağlantı kurmakla ilgili olduğunu fark etmeniz gerekir. Yavaş başladığını düşündüğünüz bir yıl olabilir. Çünkü sosyal Venüs 29 Ocak'a kadar burcunuzda geri harekette olacak ve markanızı ve büyük hedeflerinizi dünyaya nasıl sunduğunuzu yansıtmanız ve gözden geçirmeniz için sizi teşvik edecek. Bu durumda, bir bakıma, bir kış uykusu dönemi gibi hissedilebilir ve bu duygu, yalnızca haberci Merkür'ün gelir bölgenizden geriye doğru hareket etmesi ve 14 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar imzalaması ve para meselelerini yeniden değerlendirmenizi ve yeniden düzenlemenizi gerektirmesi gerçeğiyle vurgulanacaktır.

OĞLAK BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

İlkbaharda, romantizm ve kendini ifade etme bölgenizde gerçekleşen ve arzularınız ve sanatsal dürtüleriniz için ayağa kalkmanız için sizi zorlayan iki büyük ay olayı (30 Nisan ve 8 Kasım'da) sayesinde daha heyecan verici bir hava sunar. iğer ikisi (15 Mayıs ve 25 Ekim), sizi uzun vadeli vizyonları açısından aynı sayfada olan insanlarla aynı hizaya getirebilecek ve yaratıcı büyümenizi destekleyebilecek bağlantılarınızı aydınlatıyor.

Bu arada, şanslı Jüpiter, yılın çoğunu iletişim bölgenizde geçirecek (28 Aralık 2021 10 Mayıs ve yine 28 Ekim 20 Aralık), öğrenme, bağlantı kurma, ilginç yeni insanlarla, tanışma arzunuzu ve yeteneğinizi yoğunlaştıracak, ve daha sosyal olmanızı sağlayacak. Ayrıca 10 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar kısa bir süre ev bölgenize geçtiğinde, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmekten, eve yakın durmaktan, yuvanızı kuşanmaktan ve hayatın tüm temel yönleriyle ilgilenmekten daha da fazla keyif alacaksınız.