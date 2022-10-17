En umursamaz burçlar! Hiçbir şeyi dert edinmeyen 4 burç

BALIK

Su grubunun olan Balıklar genellikle yalnız olmayı severler. Bu hassas kişiler, gerçek dünyanın gerçekleriyle yüzleşmektense hayallerinde kaybolmayı tercih ederler. Ve iş, okul ve aile işlevleri gibi yükümlülükleri ihmal etmeseler de, diğer insanların arasındayken bile genellikle kendi dünyalarındadırlar. Bu, özellikle olmaya çalışmasalar bile dikkatsiz davranmalarına neden olabilir. Balıklar ayrıca eleştiri söz konusu olduğunda kulaklarını kapatma ve duymazdan gelme eğilimindedir. Bir şeyi umursamamaya karar verdiklerinde, bunu hiçbir şey değiştiremez. Belirlenmiş öncelikleri vardır ve listelerine girmeyen her şey onlar için zaman ve emek kaybı olarak kabul edilir.