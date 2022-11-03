Olayları kafasında en çok kuran 5 burç! Siz ne söylerseniz söyleyin dinlemiyorlar…

YAY Yaylar iletişimi severler ve bir iletişim kurarken o kadar heyecanlanırlar ki bazen konuşmayı kaçırırlar.Bir seyahatten yeni döndüğünüzde bir Yayın aniden son seyahatlerinden bahsettiğini söyleyebilirsiniz. Yay burçlarının anlattıkları hikayeler o kadar ilgi çekici olabilir ki siz kendi hikayenizi anlatmaya çekinebiilrisiniz. Konuşurken narsist olma eğiliminde olsalar da aslında bu kişiler iyi niyetlidir.

KOÇ Koç burçlarının dinleme alışkanlıklarındaki sorun sadece sizi dinlemekle kalmayıp aynı anda yüzlerce başka şey yapmalarıdır. Bu kişiler sizin için çok önemli olan bir konuyu konuşurken bilgisayar başında olabilir ya da ev işleri yapıyor olabilirler. Bu durumun sebebi Koçların sizin ne dediğinizi umursamamaları değil, sadece odaklanmada yaşadıkları güçlüktür. Koç, aşırı derecede çok görev üstlenir ve bununla ilgili sorun, dikkatlerinin sürekli bölünmesidir.