Onkologdan umut veren açıklama: "Kanseri yok edecek o tedavi..."

Dünya genelinde kanserin erken tanısı ve tedavisi için sürekli çalışmalar yapıldığının altını çizen Uz. Dr. Nail Özhan, "Çalışmalar aralıksız devam ettiği için sürekli yeni ilaçlar çıkıyor. Ben inanıyorum ki 10-20 yıl sonra kanser hastalığını tamamen yok etmek değil de örneğin metastaz dördüncü evre bir kanser hastasının tedavisi yapılabilecek. Aynı bir şeker veya tansiyon hastası gibi ömür boyu ilaç kullanıyor ve hastalıktan dolayı ölmüyorsa, dördüncü evre kanser hastaları da bir gün gelecek ki vereceğimiz tedavilerle kronik bir hastalık gibi rahatsızlık tam bitmese bile bununla birlikte yaşayabilecekler. Şu anda bile bazı vakalarda biz bunları görebiliyoruz" şeklinde konuştu.





"TEDAVİ YÖNTEMLERİ HER YIL GELİŞİYOR"

Kanser tedavisindeki güncel gelişmelere de değinen Dr. Özhan, şu bilgileri paylaştı:

"Kanserle mücadelede şu an immünoterapiler çok ön planda. Ne kadar sıçrama yapmış olursa olsun, ileri evre bir hasta de olsa, uygun hastaya immünoterapi verdiğimiz zaman hastaların önemli bir oranını kurtarabiliyoruz. Bunun dışında Car T Cell dediğimiz yeni tedavi yöntemleri kullanılmaya başlandı. Bu yöntemde hastadan aldığımız bağışıklık hücrelerini laboratuvar ortamında eğitiyoruz ve eğittikten sonra hastaya tekrar transfer ediyoruz. Bu şekilde bir yöntem var. Yine kanser aşıları ve mRNA aşıları gündemde. Kanserde tedavi yöntemleri çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. 'Kanserin tedavisi var ama bulunmuyor' diye bir şey yok. Böyle bir iddiaya hastalarımız kesinlikle inanmasınlar. Tedavi yöntemleri çok hızlı bir şekilde her sene üzerine yenileri eklenerek devam ediyor."